"Bom tấn" tầm trung vừa ra mắt: Rẻ hơn hàng flagship cả 10 triệu vẫn có đủ chip 8 Gen 5, pin lớn 7.400mAh

Theo Android Police, OnePlus 15R đã chính thức trình làng và sau hai tuần trải nghiệm thực tế, có thể khẳng định đây là một thiết bị hội tụ mọi giá trị cốt lõi của OnePlus: hiệu năng đỉnh cao với mức giá dễ tiếp cận.

Dù vẫn còn đó vài "hạt sạn" đặc trưng về phần mềm của nhà OnePlus, nhưng với mức giá chỉ 700 USD (khoảng 17,8 triệu đồng), điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sự xuất sắc của OnePlus 15R khiến người dùng băn khoăn trước câu hỏi tại sao phải chi tiền cho những mẫu điện thoại đắt hơn?

Tương tự thế hệ tiền nhiệm, OnePlus 15R về mặt kỹ thuật không hẳn là một thiết bị tầm trung. Nó minh chứng cho việc tại sao phân khúc "cận cao cấp" đang dần xóa nhòa khoảng cách với các dòng flagship đắt đỏ. Dưới đây là lý do tại sao OnePlus 15R sẽ là lựa chọn kinh tế và hợp lý nhất cho người dùng trong năm 2026.

Bản sắc OnePlus

Snapdragon 8 Gen 5 ban đầu không được kỳ vọng quá nhiều, nhưng kết quả lại không hề gây thất vọng. Dù không phải là con chip mạnh mẽ nhất của Qualcomm ở thời điểm hiện tại, nhưng thực tế sử dụng cho thấy sự khác biệt là rất khó nhận ra.

OnePlus 15R xử lý mượt mà mọi tác vụ, từ đa nhiệm cho đến các tựa game nặng ở mức thiết lập đồ họa cao nhất. Việc sử dụng chipset này là một bước đi thông minh của OnePlus để duy trì hiệu năng top đầu mà không làm đội giá sản phẩm.

Máy sở hữu 12GB RAM và bộ nhớ trong 256GB chuẩn UFS 4.1 tốc độ cao, mang lại trải nghiệm cực kỳ mượt mà. Dù mức giá khởi điểm cao hơn 100 USD so với OnePlus 13R, nhưng những nâng cấp trên 15R là hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Pin "khủng" và màn hình chất lượng cao

Nếu OnePlus 13R đã làm tốt về thời lượng pin, thì OnePlus 15R còn đưa nó lên một tầm cao mới. Máy được trang bị viên pin Silicon-Carbon dung lượng lên tới 7.400mAh, cho phép sử dụng thoải mái trong nhiều ngày chỉ với một lần sạc. Nếu bạn là một game thủ "cày cuốc" liên tục, việc sạc pin sẽ diễn ra thường xuyên hơn, nhưng với các tác vụ hỗn hợp hàng ngày, nỗi lo hết pin sẽ hoàn toàn biến mất.

Máy đi kèm bộ sạc 55W trong hộp, nhưng thiết bị thực tế hỗ trợ sạc nhanh có dây lên đến 80W (nếu mua thêm củ sạc tương ứng).

Về hiển thị, OnePlus cũng làm rất tốt với tấm nền OLED 6,83 inch, độ phân giải 2800x1272. Màn hình này không chỉ sắc nét mà còn hỗ trợ tần số quét biến thiên lên đến 144Hz hoặc 165Hz trong các tựa game hỗ trợ. Độ bão hòa màu sắc nịnh mắt và độ sáng đủ cao để quan sát rõ dưới trời nắng gắt khiến đây trở thành một thiết bị lý tưởng cho các game thủ mobile.

Với mức giá 700 USD, việc phải đánh đổi là điều tất yếu. OnePlus 15R đã loại bỏ ống kính tele so với bản tiền nhiệm, thay vào đó là cụm camera gồm cảm biến chính 50MP và góc siêu rộng 8MP. Năm 2025 rồi mà camera vẫn 8MP là một điều khá kỳ lạ.

Để công bằng mà nói, ảnh chụp từ OnePlus 15R không hề tệ, nhưng thuật toán DetailMax Engine của hãng rõ ràng vẫn cần được cải thiện thêm. Trong điều kiện ánh sáng tốt, máy cho ra những bức ảnh ổn, nhưng đôi khi vẫn có những cú "sẩy chân". Đây rõ ràng không phải là thiết bị dành cho những tín đồ nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Về phần mềm, OxygenOS 16 (dựa trên Android 16) mang lại trải nghiệm khá tốt. Dù không trực quan như Material 3 Expressive trên Pixel 10 hay mạnh mẽ như One UI 8 trên Galaxy S25, nhưng nó vẫn rất ổn định. OnePlus cam kết 4 bản cập nhật hệ điều hành và 6 năm vá lỗi bảo mật – một con số hợp lý cho một chiếc điện thoại 700 USD.

Một điểm đáng lưu ý là bộ công cụ AI mới của hãng. Tính năng Plus Mind nghe có vẻ thú vị nhưng thực tế chưa thấy nhu cầu sử dụng nhiều.

OnePlus 15R gợi nhớ về Nothing Phone 2 hay Motorola ThinkPhone của vài năm trước – những thiết bị sở hữu cấu hình gần như flagship với mức giá "dễ thở" hơn nhiều.

700 USD là một "điểm ngọt" của thị trường. Dù phân khúc tầm trung đang có nhiều đối thủ đáng gờm, OnePlus 15R vẫn nổi bật hơn hẳn nhờ những giá trị cộng thêm. Đáng tiếc là với việc không được bán đại trà, 15R có thể sẽ lại là một thiết bị ngách dành riêng cho những người đam mê công nghệ.

Nếu sẵn sàng đánh đổi một chút về camera để lấy hiệu năng và thời lượng pin vô đối, OnePlus 15R chắc chắn phải nằm đầu danh sách mua sắm của nhiều người trong năm 2026.