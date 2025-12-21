Dù là fan cứng Android, tôi phải "cay đắng" thừa nhận chiếc iPhone này mới đúng là điện thoại của năm 2025

Khi năm 2025 dần khép lại, có thể khẳng định rằng đây là một năm đầy biến động và khởi sắc của thế giới Android.

OnePlus cùng các thương hiệu khác đã tạo nên bước đột phá với công nghệ pin silicon-carbon; Samsung dồn toàn lực cho tham vọng điện thoại màn hình gập; trong khi Google gần như đã đạt đến độ hoàn thiện tuyệt đối với dòng Pixel. Nói ngắn gọn, Android đã có một năm gặt hái nhiều thành công.

Thế nhưng, mọi nỗ lực của Android trong năm 2025 dường như đều bị lu mờ trước Apple và iPhone – cụ thể là chiếc iPhone 17.

Chiếc iPhone cơ bản của Apple đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho smartphone trong năm 2025, khiến mọi thương hiệu Android phải chật vật tìm cách bám đuổi trong năm 2026.

Đó là lý do tại sao iPhone 17 lại là chiếc điện thoại quan trọng nhất được trình làng trong năm nay, cây bút Joe Maring của Android Authority nhận định.

Dưới đây là phân tích của anh.

Tại sao iPhone 17 lại đặc biệt đến thế?

Khi đánh giá một chiếc smartphone "tốt", có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc: từ phần cứng, chất lượng hiển thị, camera cho đến hiệu năng, thời lượng pin và giá trị sử dụng. Nhìn vào iPhone 17, điều ấn tượng nhất chính là Apple đã làm tốt ở tất cả các khía cạnh này.

Bắt đầu với phần cứng, iPhone 17 không quá khác biệt so với iPhone 16. Tuy nhiên, đây không hẳn là điểm trừ. Những chi tiết như mặt kính Ceramic Shield 2, hệ thống MagSafe, hay nút Action Button và Camera Control dù không mang tính cách mạng, nhưng chúng là những mảnh ghép nhỏ giúp trải nghiệm thiết bị trở nên hoàn thiện và cao cấp.

Sự nâng cấp đáng giá nhất nằm ở màn hình. Suốt nhiều năm qua, điểm yếu lớn nhất của các dòng iPhone không phải bản Pro chính là màn hình 60Hz lỗi thời. Sau bao chờ đợi, Apple cuối cùng đã nâng cấp lên tần số quét 120Hz. Đặc biệt, đây không phải là loại màn hình 120Hz giá rẻ, mà là tấm nền LTPO chuẩn chỉnh, có khả năng tùy chỉnh tần số quét từ 120Hz xuống còn 1Hz. Điều này mang lại tính năng Always-on Display (màn hình luôn hiển thị) tương tự như dòng iPhone 17 Pro đắt tiền hơn. Một chi tiết nhỏ nhưng tạo nên sự khác biệt lớn về trải nghiệm.

Triết lý này tiếp tục được áp dụng cho hệ thống camera. Apple đã nâng cấp camera góc siêu rộng (ultrawide) của iPhone 17 lên cảm biến 48MP tương đương với bản Pro, đồng thời trang bị camera trước 18MP Center Stage mới – cũng là loại được dùng trên dòng Pro.

Hiệu năng chưa bao giờ là vấn đề của iPhone, và với chip A19 trên iPhone 17, điều này lại càng được khẳng định. Nó vượt xa chip Tensor G5 của Google và theo kịp những dòng chip mới nhất từ Qualcomm. Nhờ hiệu suất chip được cải thiện cùng viên pin lớn hơn, Apple đã tăng đáng kể thời lượng sử dụng so với iPhone 16, công bố thêm tới 8 giờ sử dụng cho iPhone 17.

Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, chính là giá trị tổng thể. iPhone 17 là một chiếc smartphone hoàn thiện với màn hình cao cấp hơn, hai cảm biến camera được nâng cấp, chipset mới và viên pin lớn hơn thế hệ tiền nhiệm. Với hàng loạt cải tiến như vậy, Apple hoàn toàn có lý do để tăng giá, nhưng họ đã không làm thế. iPhone 17 vẫn giữ mức giá khởi điểm 799 USD (21 triệu), một con số cực kỳ ấn tượng khi bộ nhớ tiêu chuẩn đã được nâng từ 128GB lên 256GB.

Android đơn giản là không thể cạnh tranh

Bản thân iPhone 17 đã rất tốt, nhưng chỉ khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ Android cùng tầm giá, chúng ta mới thấy Apple đang dẫn trước xa đến mức nào.

Google Pixel 10 và Samsung Galaxy S25 là hai đối thủ trực diện nhất. Cả hai đều có mức giá khởi điểm 799 USD và là phiên bản tiêu chuẩn trong dòng sản phẩm của họ. Dù là những chiếc điện thoại tốt, nhưng nếu xét về thông số kỹ thuật thuần túy, chúng không thể theo kịp iPhone 17.

Cả ba thiết bị đều sở hữu tấm nền OLED 120Hz, nhưng Pixel 10 thiếu công nghệ LTPO, khiến tần số quét chỉ có thể giảm xuống mức tối thiểu 60Hz. Galaxy S25 có LTPO, nhưng vẫn chịu thua iPhone 17 về độ sáng tối đa và lớp phủ chống phản xạ. Dù Google và Samsung trang bị camera tele chuyên dụng – thứ mà iPhone 17 không có – nhưng Apple lại giành ưu thế nhờ camera góc siêu rộng và camera selfie chất lượng hơn hẳn (chưa kể đến khả năng quay video không có đối thủ).

Hiệu năng của iPhone 17 bỏ xa Pixel 10, trong khi Galaxy S25 lại thiếu hệ thống nam châm tích hợp ở mặt lưng. Chỉ iPhone 17 sở hữu chip UWB (Ultra Wideband) và là chiếc điện thoại duy nhất trong nhóm có bộ nhớ trong 256GB ở phiên bản tiêu chuẩn – trong khi Pixel 10 và Galaxy S25 vẫn dậm chân ở mức 128GB.

Có thể tranh luận rằng một vài điểm trong số này chỉ là những lợi thế nhỏ, nhưng khi gộp tất cả lại, bạn sẽ có một "gói trải nghiệm" toàn diện và chỉn chu hơn bất kỳ đối thủ Android nào cùng phân khúc.

Tiêu chuẩn mới cho smartphone

Tôi muốn làm rõ rằng mình chia sẻ những điều này với tư cách là một fan của Android. Tôi sử dụng điện thoại Android hàng ngày và chưa có ý định chuyển sang iPhone sớm. Tuy nhiên, nhìn vào những gì Apple đã làm với iPhone 17 năm nay, không thể phủ nhận rằng họ đã mang đến một chiếc flagship cơ bản tốt hơn cả Google, Samsung và hầu hết các thương hiệu Android lớn khác.

Nếu ai đó hỏi tôi nên dùng 20 triệu để mua điện thoại gì, thật khó để không đề xuất iPhone 17. Chỉ cần bạn không ngại sử dụng iOS, giá trị mà chiếc iPhone năm nay mang lại khách quan mà nói là tốt hơn các đối thủ Android – một nhận định có vẻ "ngông cuồng" nếu phát ngôn vào vài năm trước. Thế nhưng, đó chính là thực tế hiện nay.

Bước sang năm 2026, các thương hiệu Android cần phải có câu trả lời cho tiêu chuẩn mới mà Apple đã thiết lập. Google cần cải thiện chất lượng camera phụ và công nghệ màn hình. Samsung cần đưa nam châm tích hợp vào mặt sau, nâng cấp camera và tăng dung lượng bộ nhớ. iPhone 17 đã nâng cao tiêu chuẩn chung cho toàn ngành, và năm tới sẽ là câu trả lời liệu Samsung, Google và các hãng khác có đủ sức để theo kịp hay không.