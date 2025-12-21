2 thông tin quan trọng liên quan đến thẻ Căn cước của tất cả người dân

Các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước

Theo Điều 24, Luật Căn cước 2023, các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước bao gồm:

Người dân không cần phải đến cơ quan Công an để thực hiện thủ tục cấp lại thẻ Căn cước

Kể từ ngày 1/05/2025, công dân có thể đăng ký thủ tục cấp lại thẻ Căn cước qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an mà không phải đến cơ quan Công an để thu nhận thông tin sinh trắc học. Công dân có thể lựa chọn "Nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính" trên cổng dịch vụ công để nhận kết quả tại nhà.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 25 Luật Căn cước: "Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ Căn cước".

Để đăng ký cấp lại thẻ Căn cước qua cổng dịch vụ công, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để đăng nhập và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Công dân truy cập vào đường link: https://dichvucong.bocongan.gov.vn

Ảnh: Công an Gia Lai.

Bước 2: Công dân chọn "Đăng nhập" ở góc phải phía trên màn hình

Bước 3: Công dân chọn Đăng nhập bằng "Tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia"

Bước 4: Chọn đăng nhập bằng "Tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho Công dân".

Ảnh: Công an Gia Lai.

Bước 5: Tại màn hình tiếp theo, công dân nhập thông tin số định danh và mật khẩu tài khoản VNeID hoặc quét mã QRCode bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh để đăng nhập.

Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công, công dân chọn "Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước".

Bước 7: Công dân lựa chọn thủ tục "Cấp lại thẻ Căn cước" để nộp hồ sơ.

Lưu ý: Chỉ thực hiện đối với trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước (từ ngày 1/7/2024). Công dân đến độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước hoặc quá độ tuổi mà chưa cấp đổi thẻ Căn cước phải thực hiện thu nhận thông tin sinh trắc học tại cơ quan Công an.

Bước 8: Ở màn hình hiển thị tiếp theo, hệ thống sẽ tự động điền vào các trường thông tin cơ bản của công dân, công dân nhập vào số điện thoại (nếu hệ thống chưa có thông tin)

- Trường hợp người kê khai là người cần cấp Căn cước, Công dân không cần kê khai thêm thông tin.

- Trường hợp Người kê khai là cha/mẹ/người đại diện hợp pháp của người cần cấp Căn cước, công dân tick chọn "Người kê khai là cha/mẹ/người đại diện hợp pháp của người cần cấp lại thẻ Căn cước"; sau đó điền đầy đủ thông tin của người cần cấp thẻ Căn cước theo yêu cầu (bao gồm: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân; mối quan hệ của người kê khai với người cần cấp Căn cước).

- Sau khi điền đầy đủ các thông tin, công dân chọn "Kiểm tra thông tin trong CSDLQG về DC".

+ Trường hợp trùng khớp với thông tin trên hệ thống CSDL QG về DC hệ thống hiển thị thông báo: Thông tin công dân hợp lệ và chuyển bước tiếp theo.

+ Trường hợp thông báo thông tin không hợp lệ do không trùng khớp với hệ thống CSDL QG về DC hoặc mối quan hệ giữa người kê khai và người cần cấp thẻ Căn cước không đúng/không hợp lệ, công dân vui lòng liên hệ với cơ quan quản lý cư trú để kiểm tra, hướng dẫn điều chỉnh thông tin, sau đó nộp lại hồ sơ theo các bước nêu trên.

+ Nếu công dân không có nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi ở hiện nay, công dân thực hiện các thủ tục về đăng ký cư trú để bổ sung thông tin.

Ảnh: Công an Gia Lai.

- Bước tiếp theo công dân chọn "Cơ quan thực hiện"

- Công dân lựa chọn, nhập "Thông tin nhận kết quả"

Trường hợp đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính

+ Đơn vị chuyển phát: chọn Bưu điện Việt Nam (VietNampost) hoặc Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel (Viettel Post)

+ Nhập địa chỉ nhận kết quả, thông tin và số điện thoại người nhận kết quả

* Lưu ý: Phí dịch vụ chuyển phát do công dân thanh toán khi nhận thẻ Căn cước

- Trường hợp lựa chọn nhận trực tiếp tại cơ quan Công an, công dân tick chọn "Nhận kết quả tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ".

- Tiếp theo công dân chọn Thông tin lệ phí

- Trường hợp thuộc đối tượng được miễn lệ phí: Công dân tick chọn "Miễn phí" sau đó chọn "Lý do miễn lệ phí" như hình bên dưới:

- Công dân chọn "Lưu và Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo

Bước 9: Ở màn hình tiếp theo, công dân xem và kiểm tra thông tin tại "Phiếu thu nhận thông tin Căn cước". Sau khi kiểm tra đúng thông tin công dân chọn "Lưu và thanh toán". Trường hợp kiểm tra có thông tin sai lệch, công dân liên hệ cơ quan Công an nơi thường trú để điều chỉnh thông tin.

Bước 10: Hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn hình yêu cầu thanh toán lệ phí cấp lại thẻ Căn cước. Công dân sử dụng tài khoản thanh toán trực tuyến Quét mã QRCode để thanh toán hoặc lựa chọn thanh toán bằng "Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng", sau đó nhập thông tin tài khoản/thẻ ngân hàng và xác nhận thanh toán.

Ảnh: Công an Gia Lai.

- Công dân xác nhận thanh toán sau khi quét mã QRCode.

- Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận "Thanh toán thành công" trên màn hình như ảnh bên dưới.

Sau khi hoàn thành các bước trên, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Căn cước đến cơ quan Công an nơi công dân đăng ký để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo quy định.