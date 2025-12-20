Từ 1/1/2026, thêm 2 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh

Theo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt trong lĩnh vực y tế vừa được thông qua, hàng loạt thay đổi tích cực liên quan đến quyền lợi Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được áp dụng theo lộ trình mới. Đáng chú ý nhất là quy định bổ sung về mức hưởng 100% chi phí.

Hai trường hợp được miễn 100% chi phí khám chữa bệnh từ 2026

Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2026, Nhà nước sẽ chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (trong phạm vi được hưởng của BHYT) cho 02 nhóm đối tượng sau:

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo: Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực giúp giảm gánh nặng tài chính cho nhóm đối tượng yếu thế.

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Quy định này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Thêm 2 nhóm đối tượng khám chữa bệnh được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh từ 2026

Không chỉ tập trung vào điều trị, Nghị quyết mới còn mở rộng phạm vi chi của Quỹ BHYT sang mảng dự phòng. Sắp tới, người dân sẽ được Quỹ BHYT chi trả cho các hoạt động:

- Khám sàng lọc.

- Chẩn đoán sớm.

- Điều trị sớm một số bệnh.

Việc này nhằm giúp phát hiện bệnh từ sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng chi phí y tế lâu dài cho toàn xã hội. Chính phủ sẽ quy định cụ thể danh mục bệnh và lộ trình thực hiện từ năm 2027.

Một định hướng quan trọng khác được nêu trong Nghị quyết là lộ trình tiến tới miễn viện phí. Từ ngày 01/01/2030, Nhà nước dự kiến sẽ từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản (trong phạm vi được hưởng) cho người tham gia BHYT. Việc này sẽ được cân đối dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng của Quỹ BHYT.