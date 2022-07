“Bom tấn” của VNG mới mua về đã đứng Top 1 trên App Store Việt Nam, xếp trên cả Liên Quân, Free Fire tụt dốc

Play Together đã chính thức về tay VNG và nhà phát hành này cũng đã ra mắt tựa game này cách đây không lâu. Còn nhớ vào thời điểm đại dịch diễn ra thì Play Together là một trong những hiện tượng của thị trường game thế giới, giống như cách mà Among Us đã làm vào giai đoạn cuối năm 2020 vậy.

Tuy không còn giữ được sức hút như thời điểm trước nhưng việc được phát hành tại thị trường Việt Nam bởi một ông lớn như VNG vẫn khiến cho Play Together “nổi bật” trở lại. Bằng chứng là trong vài ngày vừa qua, tựa game này thường xuyên đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng game miễn phí của App Store Việt Nam.

Những tựa game nổi tiếng khác như Liên Quân đã bị đánh tụt xuống vị trí thứ hai. Trong khi đó, một trò chơi khác của Garena là Free Fire cũng chỉ đứng thứ 5. Nên nhớ, hai sản phẩm của Garena thường xuyên giữ vị trí Top 3, thậm chí là Top 2 trong nhiều tháng liên tiếp trên App Store Việt.

Tất nhiên, việc Play Together đứng Top bảng xếp hạng game miễn phí là điều dễ hiểu bởi đây là tựa game mới được phát hành. Tuy nhiên về lâu về dài, tựa game của VNG có cạnh tranh được với Free Fire hay Liên Quân hay không thì lại là câu chuyện khác. Bởi lẽ ngay trên thị trường toàn cầu thì Play Together cũng không còn giữ được “nhiệt” như thời điểm cách đây không lâu nữa rồi.

Play Together có một đơn vị phát hành trực tiếp tại thị trường Việt Nam sẽ giúp cho game thủ bớt đi những nỗi lo liên quan đến vấn nạn lừa đảo, vốn đã tồn tại từ khá lâu trong tựa game này, nhất là ở phiên bản toàn cầu. Tựu chung lại, việc Play Together được phát hành bởi một công ty trong nước vẫn mang lại nhiều lợi thế hơn cho người chơi và đứng Top 1 trên App Store cũng đã phần nào minh chứng cho điều này.

