MisThy, Thạc Đức, Mister Vịt và Vê Vê rủ rê nhau cùng “chuyển nhà” trong TVC Play Together VNG

Sau thời gian dài chờ đợi, game thủ yêu thích tựa game Play Together tại Việt Nam đã chính thức được chuyển đổi về server quê hương vào 9h sáng ngày 30/6 vừa qua. Sự kiện "chuyển nhà toàn dân" này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn người chơi đều tỏ ra rất hào hứng khi được "tái định cư" tại quê nhà sau hơn 1 năm "chơi chung" ở phiên bản quốc tế. Đáp lại sự nhiệt tình từ người chơi, nhà phát hành đã đặc biệt trình làng TVC chính thức của Play Together VNG cùng dàn khách mời cực khủng như: MisThy, Thạc Đức, Mister Vịt và Vê Vê - như một lời rủ rê cư dân "dọn nhà" về máy chủ Việt Nam.

Nhà phát hành VNG tung TVC cùng dàn khách mời cực khủng, rủ rê người chơi cùng "chuyển nhà" về máy chủ quê hương

Dàn khách mời góp mặt trong TVC của Play Together VNG là những streamer nhận được sự yêu thích rất lớn trong cộng đồng game thủ Việt Nam. Xuyên suốt đoạn phim, người xem dễ dàng bắt gặp hình ảnh Misthy dễ thương, Vê Vê xinh đẹp, Mister Vịt dí dỏm hay Thạc Đức vui nhộn. Bốn nhân vật với màu sắc riêng biệt sẽ cùng kết hợp, thể hiện quá trình "dọn nhà" tất bật để kịp chuyến bay "về quê" của mình - cũng chính là việc chuyển đổi về phiên bản Việt Nam của Play Together VNG. Điểm đặc sắc của TVC phải để đến phần nhạc nền được Việt hóa dễ thương từ bài hát nổi tiếng Con Cào Cào, góp phần tạo đem đến giai điệu bắt tai nhưng không kém phần gần gũi đối với các game thủ.

Những gương mặt sẽ đồng hành cùng game thủ trong quá trình "chuyển nhà" về Việt Nam trong thế giới Play Together

Người chơi có thể yên tâm rằng, phiên bản Play Together VNG chỉ là bước thay đổi về cơ sở hạ tầng còn lại các thông tin và dữ liệu đều không bị thay đổi. Đặc biệt, sau khi thực hiện chuyển đổi thành công, người chơi còn nhận được phần quà "tân gia" cực giá trị: 500 Kim Cương (đơn vị giao dịch trong game). Đáng nói hơn, trước ngày chính thức khai mở phiên bản Play Together VNG, "kỳ lân công nghệ" còn ra mắt MV hướng dẫn quy trình "chuyển nhà" với sự góp mặt của hot streamer MisThy. Điều này cho thấy nhà phát hành VNG đã đầu tư rất kĩ lưỡng cho "công cuộc chuyển nhà toàn dân" nhằm đảm bảo tất cả người chơi đều có thể nhận quà và thực hiện chuyển đổi thành công.

Kể từ khi chính thức khai mở chào đón cư dân nước nhà, game thủ đã liên tục chia sẻ về việc nhận quà, dạo chơi và giao lưu kết nối với các "đồng hương" trên trang cá nhân và Group cộng đồng chính thức của Play Together VNG. Đây có thể xem như là những phản ứng tích cực từ người chơi sau khi thực hiện chuyển đổi thành công cũng như việc lần đầu tiên được "chơi cùng nhau" trên chính máy chủ Việt Nam.

Người chơi tích cực chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên sau khi "chuyển nhà" thành công

Ngoài việc được "định cư" tại quê hương Việt Nam và nhận ngay 500 Kim Cương từ NPH, người chơi Play Together VNG còn có thêm nhiều ưu thế hơn so với khi sử dụng bản quốc tế. Với đội ngũ vận hành chuyên nghiệp cùng khả năng thấu hiểu thị hiếu game thủ Việt Nam, VNG hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn. Đồng thời, hệ thống chăm sóc khách hàng dành riêng cho người Việt sẽ hỗ trợ nhanh chóng hơn, nhằm đem lại trải nghiệm ingame và outgame tốt nhất đến cộng đồng Play Together quê nhà. Ngoài ra, game thủ còn có thể yên tâm hơn khi theo dõi và thao tác trên các kênh thông tin chính thức của Play Together VNG.

Dàn streamer Việt đổ bộ vào Play Together VNG

Trong chuỗi sự kiện chào đón cư dân "chuyển hộ khẩu" về nước này, VNG còn đặc biệt tổ chức những hoạt động hấp dẫn trên Fanpage chính chủ. Sắp tới đây, chương trình "Mời Bạn Đạt Mốc - Nhận Quà Thả Ga" diễn ra vào 30/6-31/8 cùng gói nạp khuyến mãi ZaloPay là cơ hội nhận hàng loạt phần quà khủng cho người chơi, cũng như thể hiện sự tri ân của nhà phát hành đến cộng đồng Play Together Việt Nam. Đây có thể xem là bước tiến lớn trong nỗ lực dựng xây cộng đồng game thủ lớn mạnh và tạo ra sự kết nối qua các sự kiện hấp dẫn từ phía VNG.



Kể từ ngày 30/6, game thủ đã có thể tải phiên bản Play Together VNG để nhận ngay 500 kim cương. Ngoài ra, người chơi có thể cập nhật thông tin nhanh nhất tại https://playtogethervng.onelink.me/cpGR/Kenh14 hoặc thông qua các cổng thông tin chính thức, bao gồm:

Trang chủ: http://playtogether.vnggames.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/playtogethervietnamofficial

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/ptvng

Cổng nạp chính thức các game của VNG: http://playtogether.vnggames.com/nap

