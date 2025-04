Bóc body thật gây sốc của 1 sao nam Vbiz nổi tiếng tập gym, khoe 6 múi

Sau chương trình Anh Trai Say Hi, JSOL nhận được sự chú ý bởi ngoại hình điển trai và tính cách hài hước, sơ hở là dìm đồng nghiệp hết cỡ. Nam ca sĩ còn tự nhận là "Trí Son Media", ai lọt vào "ống kính hung thần" này đều không tránh được "kiếp nạn" có khoảnh khắc nhớ đời trên MXH. Một trong những nạn nhân 5 lần 7 lượt "dính bẫy" chính là Erik. Mới đây nhất, Erik khiến netizen ngỡ ngàng khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ trong clip do JSOL chia sẻ.

Theo đó, JSOL đã đu trend sử dụng nhạc của HURRYKNG, nhưng hình ảnh trong clip lại chính là Erik. Qua ống kính của "Trí Son Media", Erik lộ rõ vóc dáng tăng cân, đặc biệt là "bé mỡ" nhô ra thấy rõ. Nhìn góc nghiêng này của Erik khác hẳn với những hình ảnh khoe body 6 múi săn chắc, đẹp như "tạc tượng" mà anh hay đăng tải trên mạng xã hội. Khi nhìn thấy đang bị quay lén, Erik lộ rõ biểu cảm bất lực và bật cười ngại ngùng. Khi clip này thu hút hàng trăm ngìn lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận, Erik đã "đe doạ" JSOL sẽ "gặp đâu đánh đó, không yên với tôi đâu". Tuy nhiên, vốn là người lầy lội nên JSOL tiếp tục dí để trêu khi đáp lại: "Bầu bí hạn chế đánh đập nha".

JSOL "bóc trần" sự thật vóc dáng của Erik qua 1 đoạn clip khiến chính chủ "cứng người", doạ sẽ đánh

Erik để lộ "bé mỡ" khi bị "hung thần" JSOL quay lén

Biểu cảm bất lực của Erik khi biết sắp bị dìm nói lên tất cả!

Đây không phải lần đầu Erik bị "hại" như thế này, trước đó anh cũng nhiều lần lên tiếng đính chính khi bị JSOL chụp những khoảnh khắc lộ rõ khuyết điểm. Vì thế, netizen cũng bán tín bán nghi không rõ body của Erik trong clip này có bị can thiệp chỉnh sửa hay không. Bởi lẽ, trong loạt ảnh gần đây trên trang cá nhân, Erik vẫn giữ vững phong độ body cuốn hút chứ không có dấu hiệu mũm mĩm như thế kia.

Trước đó, Erik từng lên tiếng đính chính "dở khóc dở cười" khi bị JSOL chụp lén

Anh còn từng tiết lộ bị đồng nghiệp thân thiết photoshop ảnh dìm

Trong loạt ảnh gần đây, có thể thấy ngoại hình Erik không thay đổi quá nhiều

Erik sinh năm 1997, từng là thành viên của nhóm Monstar, hiện là một trong những giọng ca nổi bật của Vpop với loạt hit đình đám như Sau Tất Cả, Em Không Sai, Chúng Ta Sai, Yêu Được Không... Gắn liền với hình ảnh thư sinh, mảnh khảnh suốt nhiều năm, Erik từng khiến khán giả quen với hình tượng “hoàng tử ballad” có phần mỏng manh, nhẹ nhàng.

Thế nhưng thời gian gần đây, Erik khiến netizen “mắt chữ A, miệng chữ O” khi lột xác ngoạn mục với hình thể săn chắc, cơ bụng 6 múi rõ nét. Nam ca sĩ không ngần ngại khoe body qua loạt bộ ảnh cá tính, diện vest hở ngực hay cởi áo khoác ngay trên sân khấu, đốt mắt fan với visual ngày càng nam tính, mạnh mẽ. Sự thay đổi rõ rệt này không chỉ khiến hình ảnh Erik thêm đa chiều mà còn cho thấy sự nỗ lực chăm chút bản thân đáng khen của anh chàng trong hành trình làm mới mình.

Nam ca sĩ có màn "lột xác", sở hữu body đẹp như tạc tượng

Sau khi chăm chỉ tập luyện, Erik tự tin khoe ngoại hình hơn hẳn