Bộ sưu tập túi xách Longchamp X Robert Indiana: “Đố ai định nghĩa được tình yêu”

Robert Indiana là cố họa sĩ, nghệ sĩ đương đại người Mỹ gắn liền với phong trào nghệ thuật đại chúng. Tên tuổi của ông được biết đến rộng rãi thông qua biểu tượng ‘LOVE" độc đáo được ông sáng tạo từ năm 1964 trên những tấm thiệp gửi tặng bạn bè trong giới văn nhân, nghệ thuật. Có lẽ, chính Robert Indiana cũng không ngờ rằng những "biểu tượng" này sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai, tới mức trở thành ý tưởng cho một bộ sưu tập đặc sắc tới từ thương hiệu nước Pháp Longchamp.

"Tình yêu là biểu tượng của thế kỷ 20"



Mệnh đề trên là điều mà người hâm mộ nghệ sĩ tài hoa này đồng tình, nhất là khi chủ đề "LOVE" tràn ngập trên tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc và bản in của Robert Indiana. Cấu tứ phong phú nhưng đơn giản đậm chất Pop-art của "LOVE" đã đánh thức rung cảm chung tần số của Sophie Delafontaine - Giám đốc Sáng tạo thương hiệu Longchamp.

"Tình yêu" trở thành chủ đề mới cho BST thời trang và túi xách tới từ thương hiệu nước Pháp Longchamp. "Tôi luôn ngưỡng mộ cố nghệ sĩ người Mỹ Robert Indiana, một phần vì phong cách đồ họa và tính lạc quan trong các tác phẩm của Indiana thực sự phù hợp với tinh thần táo bạo và năng lượng tươi sáng của Longchamp." - Trích lời giám đốc sáng tạo Sophie Delafontaine

Tình yêu là phổ quát, một thông điệp tích cực được toàn cầu đồng cảm. Lấy ý tưởng từ nguồn cảm xúc rực rỡ và đa sắc thái nhất của nhân loại, BST tái hiện thông điệp tình yêu trên những chiếc Le Pliage® - một chiếc túi được cả thế giới yêu thích

BST hợp tác giữa Longchamp và cố nghệ sĩ Robert Indiana tôn trọng tính toàn vẹn trong tác phẩm của nghệ sĩ gạo cội và trân trọng vinh danh dạng thức đơn giản của "tình yêu" trong quan điểm của ông

Với ba màu sắc phỏng theo các tác phẩm nghệ thuật của vị cố họa sĩ tài ba, những chiếc túi du lịch Le Pliage® bằng vải canvas, túi đeo vai hay túi tote năng động. Xanh dương, xanh lá cây và sắc đỏ tươi tắn hòa quyện, truyền đạt tinh thần Indiana nguyên bản

Vốn được Indiana sử dụng trong những tấm thiệp gửi tới bạn bè thân quen, motif trang trí "LOVE" của Robert Indiana đã vượt qua gần 6 thập niên mà vẫn giữ được thông điệp giản đơn: ‘Tình yêu"

Chất liệu da thuộc mềm mại nổi tiếng của các mẫu Le Pliage® cỡ XS được in nổi với motif trang trí LOVE với 3 màu đơn sắc. Biểu tượng kỳ diệu này cũng xuất hiện trên những chiếc móc khóa da bò - hứa hẹn sẽ sớm muộn được tín đồ Longchamp hay người ái mộ nghệ sĩ Robert Indiana sưu tầm để trang trí cho chiếc túi yêu thích

Bộ sưu tập cũng có một số túi độc quyền, được thổi hồn bởi các tác phẩm nghệ thuật bổ sung của Indiana. Mẫu túi Le Pliage® XS da bò đen được thương hiệu ưu ái độc quyền phát hành ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và mang theo biểu tượng số 8 của Indiana, đại diện cho quan niệm "Phát tài, thịnh vượng" quen thuộc của văn hóa Á Đông. Một phiên bản túi Le Pliage® XS khác được in nổi biểu tượng LOVE màu đỏ, trong khi chiếc tote Le Pliage® màu vàng sản xuất riêng cho thị trường Hoa Kỳ được ưu ái trang trí bằng bức tranh ghép đôi New Glory Penny năm 1963 của Indiana - tác phẩm sơn dầu được tạp chí Art in America ủy quyền.

Được tạo ra với tinh thần đại chúng, những chiếc túi mới nhất của Longchamp bỏ qua ranh giới tính dục trong thiết kế, cởi mở tiếp cận tín đồ thời trang song phái. Dù bạn là một bóng hồng hay quý ông sành điệu, "Tình yêu" vẫn sẽ thuộc về bạn

Bộ sưu tập sẽ sớm có mặt tại các cửa hàng của Longchamp trên toàn cầu cũng như trên website của thương hiệu

Tại Việt Nam, thương hiệu Longchamp được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.