Bộ sưu tập Lava U - phụ kiện trendy dành cho cặp đôi có dịp Valentine

Valentine của Gen MZs (Millennials và Gen Z) ngày nay không chỉ gói gọn trong những buổi hẹn hò lãng mạn hay những món quà quen thuộc. Đây còn là dịp để hai người cùng xuất hiện theo cách thật "chất" như một cách ghi dấu câu chuyện yêu. Đặc biệt, với những cặp đôi có "gu", việc lựa chọn đồ đôi không đơn thuần là giống nhau, mà là tìm được sự đồng điệu: cùng vibe, cùng tinh thần, nhưng vẫn tôn trọng cá tính của mỗi người.

Trong bối cảnh đó, phong cách unisex đang dần trở thành một trong những xu hướng nổi bật của thời trang những năm gần đây. Không còn ranh giới rõ ràng giữa nam và nữ, các thiết kế phi giới tính mang đến sự tự do trong cách thể hiện bản thân, đồng thời mở ra nhiều lựa chọn mới cho các cặp đôi trẻ yêu thích thời trang.

Mùa Valentine 2026, STYLE by PNJ giới thiệu bộ sưu tập phụ kiện Lava U với phong cách unisex mang tinh thần mạnh mẽ và thời thượng.

STYLE by PNJ ra mắt BST phụ kiện Lava U mùa Valentine 2026. (Ảnh: STYLE by PNJ)

BST Lava U - Dung nham nhiệt huyết cho những trái tim yêu phá cách

Lấy cảm hứng từ dòng chảy dung nham, nơi những vết nứt không còn là khoảng trống, mà là nơi để cảm xúc lan tỏa mạnh mẽ, Lava U mang đến một góc nhìn mới mẻ về phụ kiện đôi trong mùa Valentine. BST chọn cách kể câu chuyện tình yêu thông qua sự định nghĩa tình yêu của giới trẻ: tình yêu không cần hoàn hảo, mà là dám yêu theo cách của riêng mình, yêu cả những vết xước, khiếm khuyết và đúng chất Gen MZs không ngại khác biệt.

Tinh thần unisex được thể hiện rõ nét trong từng thiết kế của Lava U khi kết hợp giữa đường cắt uyển chuyển và khối nham thạch góc cạnh, điểm xuyết chi tiết đá đỏ tượng trưng cho dòng dung nham đang chảy. Yếu tố này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn mang ý nghĩa về nguồn năng lượng yêu luôn âm ỉ, bền bỉ. Thiết kế hở, phóng khoáng giúp trang sức dễ dàng thích ứng với nhiều phong cách - từ áo phông oversize, streetwear cá tính cho đến sơ mi tối giản hay những set đồ mang hơi hướng thời trang cao cấp.

Thiết kế BST dựa trên sự đối lập nhưng hài hòa giữa dung nham nguội và dòng chảy nóng bỏng. (Ảnh: STYLE by PNJ)

Bên cạnh đó, Lava U còn mang đến những thiết kế hình khối to bản, bề mặt được xử lý tạo hiệu ứng tương phản, phù hợp với xu hướng phụ kiện statement đang được giới trẻ ưa chuộng. Từ khuyên kẹp vành tai, charm tháo rời 3-in-1 đến vòng tay chain sắc sảo, mỗi món phụ kiện đều có thể trở thành điểm nhấn cá nhân, đồng thời là "dấu hiệu nhận diện" tinh tế cho một mối quan hệ.

Chi tiết đá đỏ tựa dòng dung nham đang chảy cùng thiết kế hở tạo sự phóng khoáng không ràng buộc trong tình yêu. (Ảnh: STYLE by PNJ)

Món quà Valentine đúng chất Gen MZs

Không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ, Lava U còn được xem là món quà Valentine mang nhiều tầng ý nghĩa cho các cặp đôi Gen MZs. Đó là sự đồng hành, là lời khẳng định cho một mối quan hệ tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận những vết xước và cùng nhau vượt qua thử thách. Trong thế giới nơi thời trang ngày càng trở thành phương tiện thể hiện bản thân, một món phụ kiện unisex như Lava U chính là cách để tình yêu được kể bằng ngôn ngữ của phong cách.

Nhẫn Lava U có thiết cân đối và mạnh mẽ, nhấn vào tính to bản và độ chắc chắn của từng chi tiết. (Ảnh: STYLE by PNJ)

Với thiết kế thời thượng, tinh thần unisex rõ nét và khả năng ứng dụng cao, BST Lava U của STYLE by PNJ không chỉ là lựa chọn quà tặng cho mùa Valentine 2026, mà còn là tuyên ngôn dành cho những cặp đôi có "gu", biết tôn trọng những khác biệt và mong muốn cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng.

