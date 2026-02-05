Anne Hathaway ở tuổi 44: Mặc quần jeans đẹp bất bại với 4 công thức

Ở tuổi 44, Anne Hathaway không chỉ là biểu tượng nhan sắc bền bỉ của Hollywood mà còn là nguồn cảm hứng mặc đẹp cho phụ nữ hiện đại. Phong cách của cô không chạy theo trào lưu nhất thời, mà xoay quanh những món đồ cơ bản, ứng dụng cao, trong đó quần jeans là item chủ chốt, không thể thiếu.

Trong mọi hoàn cảnh, Anne Hathaway đều cho thấy quần jeans hoàn toàn có thể sang chảnh, long lanh hoặc tối giản tinh tế, chỉ cần phối đúng. Dưới đây là 4 công thức diện quần jeans đã làm nên "thương hiệu" thời trang của Anne Hathaway, đơn giản nhưng bất bại theo thời gian.

Áo blazer và quần jeans

Blazer và quần jeans là cặp bài trùng kinh điển, nhưng Anne Hathaway luôn biết cách khiến combo này trông mới mẻ và đắt giá. Cô thường chọn blazer dáng chuẩn, vai đứng form hoặc hơi oversized, phối cùng quần jeans ống đứng hoặc ống suông vừa phải. Điều đáng học hỏi là cách Anne tiết chế màu sắc: blazer đen, navy hay nâu đi cùng jeans xanh cổ điển hoặc jeans đen, tạo nên tổng thể hài hòa, không bao giờ lỗi mốt.

Khi cần tăng độ thanh lịch, Anne Hathaway thường sơ vin gọn gàng áo bên trong, kết hợp thắt lưng da bản vừa và giày mũi nhọn hoặc ankle boots. Chỉ cần thay đổi từ sneaker sang giày cao gót, set đồ blazer – jeans lập tức chuyển từ phong cách đời thường sang hình ảnh chỉn chu hơn, rất phù hợp với phụ nữ trên 40 yêu sự chín chắn nhưng không cứng nhắc.

Áo khoác dài và quần jeans

Một trong những hình ảnh quen thuộc của Anne Hathaway là dáng vẻ cao ráo trong những chiếc áo khoác dài quét gối, phối cùng quần jeans tối giản. Áo khoác dài giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể, đặc biệt hiệu quả khi đi cùng jeans ống thẳng hoặc ống suông. Anne thường chọn áo dạ với gam màu trung tính như đen, xanh navy, be...

Điểm tinh tế nằm ở cách cô giữ cho set đồ bên trong thật gọn: áo len mỏng, áo thun trơn hoặc sơ mi đơn sắc. Không layering quá nhiều, không chi tiết thừa, Anne Hathaway để chiếc áo khoác dài trở thành "nhân vật chính". Phong cách này vừa thanh lịch, vừa rất thực tế cho mùa đông xuân, đặc biệt phù hợp với phụ nữ muốn mặc jeans mà vẫn giữ được vẻ sang trọng, trưởng thành.

Áo khoác tông nâu và quần jeans

Những năm gần đây, Anne Hathaway đặc biệt ưu ái bảng màu nâu – từ nâu chocolate, nâu mocha đến camel ấm áp. Khi kết hợp áo khoác tông nâu với quần jeans, cô tạo ra cảm giác vừa cổ điển vừa thời thượng. Màu nâu mang đến sự mềm mại, trầm ổn, giúp quần jeans, vốn là item casual, trở nên tinh tế hơn hẳn.

Anne thường phối áo khoác nâu cùng jeans xanh đậm hoặc xanh vừa, tránh các kiểu wash quá sáng hay rách nhiều. Phụ kiện đi kèm cũng được chọn kỹ lưỡng: túi da màu trung tính, giày đơn giản hoặc boots cổ thấp, tất cả đều xoay quanh tinh thần tối giản. Công thức này đặc biệt phù hợp với phụ nữ ngoài 40, khi nhu cầu mặc đẹp không còn nằm ở sự nổi bật tức thì mà ở cảm giác "đúng tuổi", đúng khí chất.

Áo trắng và quần jeans

Nếu phải chọn một combo thể hiện rõ nhất phong cách bất biến của Anne Hathaway, đó chính là áo trắng và quần jeans. Dù là áo blouse trắng hay áo khoác dạ tweed, Anne luôn giữ tinh thần sạch sẽ, gọn gàng và tinh tế. Quần jeans đi cùng thường có phom dáng classic: ống đứng hoặc ống suông, cạp cao, không chi tiết thừa.

Chính sự tối giản này lại làm nổi bật thần thái của người mặc. Anne Hathaway hiểu rằng áo trắng – jeans không cần cầu kỳ để đẹp; chỉ cần vừa vặn, chất liệu tốt và được ủi phẳng phiu. Cô thường hoàn thiện set đồ bằng kính râm, trang sức mảnh hoặc túi xách cấu trúc rõ ràng. Đây là công thức "cứu cánh" cho mọi độ tuổi, đặc biệt là phụ nữ trưởng thành yêu phong cách thanh lịch, không phô trương nhưng luôn cuốn hút.

Ảnh: Instagram