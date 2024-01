Bộ phim xuất sắc xứng đáng nổi tiếng hơn, khán giả chấm 10/10 vì nam chính "đáng yêu vô cùng"

Như Hoa Trên Cát (Like Flowers in Sand) là bộ phim hiện đang phát sóng song song trên hai nền tảng, là đài cáp ENA và Netflix. Dù có sự góp mặt của nam chính là diễn viên nổi tiếng Jang Dong Yoon nhưng dự án này lại tương đối kém tiếng. Lý do là bởi dù chiếu song song trên nền tảng trực tuyến lớn nhưng nó không được nhà đài quảng bá tích cực, dẫn đến việc phải ra mắt trong âm thầm. Thêm vào đó, đề tài thể thao vốn dĩ khá kén khán giả tại Hàn Quốc, trước đó những bộ phim khai thác đề tài này cũng gặp phải thất bại về mặt danh tiếng, như My Lovely Boxer, Love All Play,...

Dù không thành công về mặt danh tiếng nhưng Như Hoa Trên Cát lại được khán giả đánh giá cao về chất lượng nội dung. Trên trang Mydramalist, dưới phần bình luận về phim, khán giả quốc tế để lại rất nhiều lời khen cho tác phẩm này. Điểm số mà nó nhận được từ khán giả cũng tương đối ổn, lên tới 8,1 điểm.

Cư dân mạng dành lời khen cho kịch bản thú vị và đặc biệt là diễn xuất tuyệt vời của nam chính Jang Dong Yoon. Được biết để nhập vai một vận động viên võ thuật cổ truyền, anh đã tăng tới 14kg, khiến bản thân gặp một số vấn đề về sức khỏe. Việc trông có phần "mũm mĩm" khiến anh trông rất dễ thương trên phim. Thêm vào đó, nhân vật Kim Baek Doo cũng là một chàng trai đáng yêu, tràn đầy sức sống và nói rất nhiều. Những hành động đáng yêu của Kim Baek Doo khiến người xem không khỏi thích thú.

Jang Dong Yoon xây dựng thành công hình ảnh Kim Baek Doo mũm mĩm, đáng yêu

Bình luận của khán giả trên Mydramalist:

- Đây là một trường hợp thật sự đáng yêu, nó là một viên ngọc nhưng lại ít được biết đến. Phản ứng hóa học giữa nam - nữ chính thật sự đỉnh, ngọt ngào, ngây thơ khác hẳn những bộ phim truyền hình ngày nay. Xem phim Hàn đã được 14 năm rồi nhưng đây là bộ thứ 2 mà tôi thực sự yêu thích.

- Tập 6 hay quá. Mối quan hệ giữa các nhân vật chính, bí ẩn dần được làm sáng tỏ. Bộ phim 10/10 đầu tiên của năm 2024 đối với tôi. Nhân vật Kim Baek Doo được xây dựng quá hoàn hảo đối.

- Nam chính đáng yêu quá trời, gần như tập nào cũng có những phân cảnh khiến khán giả phải kiểu "ỏ" vì anh ấy đáng yêu quá. Nhưng nhược điểm là anh ấy nói hơi nhiều, đối với tôi thôi nhé.

- Bộ phim này xứng đáng nổi tiếng hơn, thật sự quá đáng tiếc. ENA đã đưa được nó lên Netflix rồi mà không tạo cú hit như Woo Young Woo, quá phí.

Nội dung của Như Hoa Trên Cát xoay quanh vận động viên đấu vật truyền thống Kim Baek Doo. Anh là con trai út trong một gia đình có truyền thống đấu vật vô cùng nổi tiếng, từ nhỏ đã được biết đến với danh xưng thiên tài đô vậy. Thế nhưng hiện tại, anh lại muốn giã từ bộ môn thể thao này. Cuộc sống thay đổi khi Baek Doo gặp lại người bạn thời thơ ấu Oh Yoo Kyung và có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình.

Nguồn ảnh: ENA