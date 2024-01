4 phim Hàn thất bại nhất 2023: Bom tấn hơn 400 tỷ chỉ có cảnh khoả thân là đáng nhớ

Năm 2023, ngành phim Hàn Quốc cho ra đời rất nhiều series thành công, nhận mưa lời khen từ khán giả quốc tế như The Glory, Moving... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không thiếu những dự án khiến khán giả thất vọng ê chề. Mới đây, trang KDramaStars đã điểm danh 4 bộ phim được cho là "bom xịt" gây thất vọng nhất năm.

Sweet Home 2

Phần 2 series đình đám của Netflix là bom tấn sinh tồn được khán giả mong chờ suốt ba năm sau cơn sốt lớn từ phần 1 ra mắt năm 2020. Tuy nhiên, quãng thời gian đó càng khiến những người hâm mộ trung thành nhất của bộ phim này càng thêm thất vọng. Trên thực tế phần 1 của bộ phim vốn đã gây ra không ít tranh cãi chủ yếu xoay quanh vấn đề hình ảnh kỹ xảo, sang đến phần 2 những tranh cãi còn trở nên đa dạng hơn. Sang phần mới, bộ phim nhận hàng loạt lời chê về cả kịch bản và màn thể hiện của dàn diễn viên, đặc biệt là những nhân vật mới. Phân cảnh viral duy nhất của Sweet Home 2 chính là cảnh Song Kang khỏa thân, người đầy máu và bị trói bằng dây xích trong cũi sắt.

Vigilante

Bộ phim do Disney+ sản xuất được kỳ vọng là bom tấn nối tiếp thành công của Moving và The Worst of Evil trước đó. Dự án quy tụ dàn diễn viên thực sự khủng, với những cái tên nổi đình đám như Nam Joo Hyuk, Yoo Ji Tae, Lee Joon Hyuk,... Tuy nhiên, khi ra mắt, phim lại không được quan tâm nhiều như kỳ vọng. Nhiều khán giả cho rằng kịch bản của Vigilante có nhiều tiềm năng nhưng ekip đã không khai thác được một cách triệt để. Đồng thời, nhiều tình tiết trong phim được phát triển không hợp lý, khiến người xem bị tụt cảm xúc.

The Heavenly Idol

Sau thành công vang dội với Business Proposal , Kim Min Kyu đã lập tức khiến người hâm mộ thất vọng với vai chính trong The Heavenly Idol , đóng cùng Ko Bo Gyeol. Bộ phim bị chê vì kịch bản quá đơn giản, không nhiều nút thắt hấp dẫn. Đồng thời, khâu tạo hình, trang điểm của Kim Min Kyu cũng nhận nhiều "gạch đá". Thất bại của The Heavenly Idol còn ảnh hưởng nặng đến danh tiếng nam diễn viên mới nổi của Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng Kim Min Kyu chưa đủ thực lực để đảm nhận các vai chính, chỉ hợp đóng vai phụ điển trai, không phải diễn quá nhiều.

See You In My 19th Life

Series See You in My 19th Life với sự tham gia của "nữ hoàng rating" Shin Hye Sun là dự án được đông đảo khán giả chờ đón. Nhiều khán giả chỉ trích đoàn phim vì phá hỏng câu chuyện trong nguyên tác truyện tranh. Ekip dành nhiều thời lượng cho tuyến phản diện, cắt bỏ hàng loạt chi tiết cảm động khi mang lên phim. Đồng thời, "phản ứng hóa học" giữa Shin Hye Sun và bạn diễn Ahn Bo Hyun cũng bị cho là thiếu cảm xúc, không tạo được rung động cho người xem.