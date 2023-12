Bộ phim vượt mặt cả ''con cưng Netflix'' để đứng top 1 Việt Nam, ''siêu phẩm chữa lành'' với cặp chính xuất sắc

Song Kang hiện đang là cái tên gây sốt mạng xã hội Việt Nam khi cùng lúc hai bộ phim của anh là My Demon và Sweet Home 2 cùng phát hành trên nền tảng Netflix. Chỉ mới hôm qua thôi, My Demon vẫn còn đứng top 1 ở Netflix Việt, Sweet Home 2 cũng hot không kém dù chất lượng bị cho là thua kém phần 1 và đất diễn của Song Kang thì ít hơn hẳn. Nhìn màn oanh tạc nền tảng của Song Kang, khán giả chỉ còn biết khẳng định rằng mỹ nam này đích thị là con cưng Netflix "hàng thật giá thật", hiếm có sao Hàn nào được ông lớn này o bế như vậy.

My Demon

Sweet Home 2

Thế nhưng sang đến ngày hôm nay, 7/12, vị thế top 1 Netflix Việt của Song Kang và My Demon đã rơi vào tay một đối thủ khác, là Chào Mừng Đến Samdalri. Đây là bộ phim của đài JTBC, hiện mới chỉ phát tại hành hai tập song song trên nền tảng Netflix. Từ bối cảnh một vùng quê miền biển đến dàn diễn viên đều là những gương mặt ở độ tuổi trên dưới 35, tất cả của Chào Mừng Đến Samdalri đều trái ngược hoàn toàn với không khí ở My Demon. So với một My Demon tươi trẻ, phù phiếm và mang đề tài viễn tưởng, Chào Mừng Đến Samdalri được cho là chân thực, gần gũi hơn hẳn.

Sau 2 tập đầu lên sóng, ngoài việc gặt hái những thành tích cao trên nền tảng OTT thìChào Mừng Đến Samdalri cũng đang chứng tỏ được cả sức hút về cả mặt rating. Tỷ suất người xem hiện tại của phim đã vượt xa My Demon dù mới chiếu được 2 tập, trong khi bộ phim của Song Kang đã ra mắt đến tập thứ 4.

Trong năm 2023, trào lưu phim chữa lành đã có phần "nguội bớt" thế nhưng không vì vậy mà Chào Mừng Đến Samdalri chịu ảnh hưởng. Sự nhẹ nhàng, hài hước, bối cảnh miền biển nên thơ, thiết lập nhân vật từ chính đến phụ đều rất tốt giúp tác phẩm này nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Đặc biệt nhất là màn kết hợp của Shin Hye Sun và Ji Chang Wook. Lần đầu tiên đóng cặp với nhau, hai diễn viên thuộc trường phái thực lực nổi tiếng bởi khả năng cân rating này mang đến một màn trình diễn thực sự thú vị. Mới 2 tập mở đầu đã có rất nhiều tiếng cười được mang đến cho người xem thông qua diễn xuất của hai diễn viên chính.

Trong phim, Ji Chang Wook và Shin Hye Sun vào vai một cặp đôi thanh mai trúc mã lớn lên và đã yêu nhau. Vì lý tưởng hoài bão khác nhau nên họ đã chia tay, sự dứt khoát lạnh lùng năm đó của nữ chính khiến nam chính chịu đau khổ, dằn vặt suốt 8 năm. Hiện tại, vì một biến cố, hai người gặp lại nhau ở quê nhà, bắt đầu hành trình từ ghét bỏ đến yêu lại và chữa lành.

Nguồn ảnh: JTBC