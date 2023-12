Loạt thành tích khủng của phim Hàn top 1 Việt Nam hiện tại: Thống trị 24 quốc gia còn lập kỷ lục chưa từng có

My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) của cặp đôi "bùng nổ visual" Song Kang - Kim Yoo Jung hiện đã hoàn thành tuần thứ 2 lên sóng và vẫn duy trì thứ hạng là bộ phim đứng top 1 Netflix Việt, ở hạng mục chương trình truyền hình được xem nhiều nhất. Sức hút của nó lấn lướt cả Tết Ở Làng Địa Ngục là bom tấn gốc Netflix - Sweet Home cũng do chính Song Kang thủ vai nam chính.

Ngoài việc đứng top 1 tại Việt Nam, My Demon cũng đang thu về loạt thành tích khủng sau 2 tuần phát sóng. Hiện phim đang đứng top 4 Netflix toàn cầu và đứng top 1 tại 24 quốc gia khác nhau, như Chile, Venezuela, Singapore, Peru, Mexico,... và dĩ nhiên bao gồm cả Việt Nam.

Ở Hàn, rating phim không cao nhưng cũng có sự tăng trưởng so với số liệu của tuần đầu phát sóng. Đặc biệt rating 2049 lại khá tốt (1,7%), đứng vị trí số 1 trong số các phim truyền hình Hàn lên sóng thứ Sáu - thứ Bảy (Rating 2049 là rating của người xem trong độ tuổi từ 20 đến 49). Hiện My Demon cũng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng danh tiếng tại Hàn Quốc, chỉ theo sau Diva Của Đảo Hoang, bộ phim này hiện vừa kết thúc nên việc My Demon vươn lên top 1 có lẽ không còn xa.

Về điểm số, My Demon đang ghi nhận số điểm khả quan trên các chuyên trang đánh giá phim. Số điểm ở IMDb là 8,3/10, trên Mydramalist thì lên tới con số 8,6 điểm. Đặc biệt phim rất được yêu thích tại thị trường Trung Quốc, mở điểm Douban lên tới 8,1, cao hơn hẳn so với loạt phim Trung mở điểm gần đây. Thậm chí trên Weibo, siêu topic về phim My Demon còn lập được kỷ lục chưa từng có, xếp thứ thứ nhất trong các series phim nước ngoài được thảo luận ở thị trường tỷ dân, với lượt xem đạt hơn 240 triệu lượt.

Phim đạt điểm cao trên trang Douban

Nguồn ảnh: JTBC