Phim vừa chiếu liền nhận cơn mưa lời khen, "siêu phẩm chữa lành của năm" có rating mở màn lọt top đầu nhà đài

Sau thất bại từ bộ phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon, đài JTBC nuôi hi vọng vực dậy danh tiếng với tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đình đám hơn hẳn là Chào Mừng Đến Samdal-ri (Welcome to Samdal-ri). Phim có hai diễn viên chính là những người nổi tiếng với khả năng "gánh rating" cực tốt: Ji Chang Wook - Shin Hye Sun. Tối 2/12 vừa qua phim đã ra mắt tập đầu tiên và ngay lập tức khiến khán giả không phải thất vọng.

Rating mở màn của phim vô cùng ổn áp, lên tới con số 5,2%, cao hơn hẳn loạt phim ra mắt gần đây của truyền hình Hàn. Đặc biệt con số này còn khiến Chào Mừng Đến Samdal-ri trở thành tựa phim có rating mở màn cao top 3 của đài JTBC trong năm nay, chỉ theo sau Luật Sư Ly Hôn Shin và Behind Your Touch. Sự mở màn đầy ổn áp hứa hẹn phim sẽ trở thành tác phẩm chủ chốt của đài JTBC giai đoạn cuối 2023, đầu 2024.

Tập 1 mở ra bối cảnh những năm 90, với hình ảnh Yong Pil và Sam Dal ngày nhỏ, lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trong chương trình ca hát. Trong khi cô bé Sam Dal chia sẻ ước mơ trở thành một con rồng trỗi dậy từ dòng suối, bay lên bầu trời rộng lớn, thì Yong Pil lại mong muốn trở thành dòng suối nhỏ nơi con rồng lớn lên. Quả nhiên ước mơ thành sự thật, Sam Dal lớn lên quyết định rời thị trấn nhỏ để tới thành phố lớn, trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những mối quan hệ không giống ai trong khi Yong Pil một lòng ở lại quê hương và làm trong ngành dự báo thời tiết. Hai người luôn tránh gặp lại nhau do mối quan hệ trên tình bạn trong quá khứ.

Biến cố xảy đến khi Sam Dal bị bạn trai lừa dối vài ngày trước buổi triển lãm của mình và "tiểu tam" lại chính là người trợ lý của cô. Vì thù hằn do Sam Dal từng không cho mình cơ hội làm việc nên cô gái này mới ra tay quyến rũ bạn trai của Sam Dal. Khi thấy Sam Dal vô cùng bình thản trước việc bị cướp bồ, cô trợ lý này sau đó đã quyết định tự tử nhưng được cứu. Ngay lập tức tin đồn nổ ra, người ta cho rằng Sam Dal đã đẩy trợ lý của mình đến bước đường tiêu cực này, phòng tranh và các buổi triển lãm cũng bị đóng cửa. Khủng hoảng quá lớn khiến cô kiệt sức và quyết định rời bỏ thành phố, quay lại Jeju, buộc phải gặp lại Yong Pil, thanh mai trúc mã cũng là tình đầu của mình.

Dù mở ra một drama khá căng thẳng ở tập 1 nhưng nhìn chung Chào Mừng Đến Samdal-ri vẫn giữ đúng tinh thần của một bộ phim chữa lành như lời quảng bá ban đầu. Những tình tiết nhẹ nhàng, hài hước về cuộc sống của hai người trẻ, bối cảnh miền biển thơ mộng với những nhân vật phụ là các bà, các mẹ, những đồng nghiệp dễ thương,... hứa hẹn sẽ khiến người xem cảm thấy dễ chịu. Hiện tại, song song với rating cao, khán giả cũng để lại vô số bình luận khen ngợi sự mở màn của Chào Mừng Đến Samdal-ri, thậm chí còn gọi đây là "siêu phẩm chữa lành" của năm, bởi 2023, dòng phim chữa lành tại Hàn Quốc không có nhiều tác phẩm nổi bật.

Nguồn ảnh: JTBC