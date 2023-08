Bộ phim thất bại nhất hiện tại vì nam chính quá đơ, kịch bản lê thê như cố gắng "câu giờ"

Longing for You (Chờ Ngày Báo Thù) là bộ phim trinh thám hiện đang lên sóng trên kênh ENA. Dù đã ra mắt được 10 tập, chuẩn bị đi đến hồi kết nhưng Longing for You vẫn chìm nghỉm giữa cả rừng phim Hàn đình đám thời gian gần đây. Khán giả để lại nhiều bình luận tranh cãi về chất lượng phim cũng như nuối tiếc cho dàn ekip khi tác phẩm này thất bại đến đáng buồn. Hiện rating phim chỉ duy trì ở mức khoảng 2%, là tác phẩm có rating thấp nhất nhì phim Hàn hiện tại.

Nam chính của Longing for You là diễn viên trẻ Na In Woo. Sau những tác phẩm chủ yếu thuộc thể loại tình cảm, lãng mạn, tình yêu nam nữ, Na In Woo lần đầu tiên làm nhiệm vụ dẫn dắt một tác phẩm nặng đô, thuộc đề tài trinh thám, phá án. Trong phim, anh vào vai Oh Jin Sang - thám tử tại Sở cảnh sát Woojin, người được chuyển đến đội điều tra đặc biệt vì một vụ án giết người hàng loạt. Ngoài làm nhiệm vụ phục vụ sở cảnh sát, Oh Jin Sang còn nỗ lực phá vụ án này để tìm ra nguyên nhân đằng sau cái chết của em trai.

Ngay từ khi phim mới lên sóng, Na In Woo đã nhận nhiều lời chê bai về diễn xuất của mình. Trước đây từng được đánh giá cao về năng lực nhưng dường như vai chính ở Longing for You có phần quá sức với anh. Na In Woo bị cho là có biểu cảm quá cường điệu, nhất là ở giai đoạn đầu phim, khi nhân vật của anh còn thiếu chín chắn. Dần dần, khi đã "thích nghi" với vai diễn, diễn xuất của anh cũng không tiến bộ nhiều.

Longing for You có độ dài 14 tập nhưng nhiều khán giả cho rằng, nó chỉ nên kéo dài tới con số 12, thậm chí có thể là 8 tập như người anh em cùng đài - Khu Vườn Dối Trá. Trên thực tế, đề tài phim tương đối hấp dẫn, xoay quanh vụ giết người hàng loạt, mà cảnh sát Oh Jin Sang và người nhà anh ta có liên quan trực tiếp.

Đề tài hấp dẫn nhưng cách triển khai lại tương đối nhàm chán. Nhiều bình luận cho rằng, các nhân vật chính diện trong phim đều được biên kịch biến tấu để trở nên "ngốc nghếch và hay cáu kỉnh" với mục đích kéo dài vụ án, tăng thời lượng phim hay còn gọi là... "câu giờ". Trong khi các tình tiết không hề quá khó đoán, khán giả đã nắm bắt nó từ lâu, thì các nhân vật lại mất rất nhiều thời gian để khám phá ra, khiến cho kịch bản trở nên lê thê, gây thất vọng.

