Cảnh hôn "bùng nổ" MXH của cặp đôi đẹp nhất phim Hàn hiện tại, netizen mong yêu thật ngoài đời

Suốt quá trình lên sóng, My Lovely Liar (Đừng Nói Dối Em) chủ yếu được chú ý bởi diện mạo quá xứng đôi vừa lứa của hai diễn viên chính là Hwang Minhyun và Kim So Hyun. Cặp đôi bùng nổ từ nhan sắc tới phản ứng hóa học đã giúp phim duy trì độ nổi tiếng dù kịch bản không được đánh giá cao.

Mới đây nhất, sau khi tập 9 lên sóng, My Lovely Liar lập tức trở thành từ khóa gây sốt mạng xã hội bởi nụ hôn cháy bỏng của cặp đôi chính. Tuy đây không phải là cảnh tình cảm đầu tiên giữa hai người nhưng là nụ hôn sâu trong bối cảnh lãng mạn khiến khán giả cũng phải "bấn loạn". Nụ hôn này càng trọn vẹn cảm xúc hơn khi mà trước đó, Sol Hee (Kim So Hyun) vẫn còn có những ngờ vực về Do Ha, khi Do Ha bị tình nghi là kẻ giết người. Nụ hôn này đã xóa tan mọi nghi kị, khi sau bao khó nhọc, cuối cùng Do Ha cũng có một người thật sự tin tưởng và sẽ đồng hành với mình ở chặng đường phía trước.

Cảnh hôn của Kim So Hyun và Minhyun

Cảnh hôn trong khung cảnh lãng mạn của đôi trẻ

Ngay sau khi tập 9 lên sóng, mạng xã hội lập tức "bùng nổ" bởi chemistry quá xuất sắc của Kim So Hyun và Minhyun. Không chỉ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hai nhân vật cũng chính thức thành đôi mà khán giả còn tích cực "đẩy thuyền", mong cặp nam nữ chính này sẽ có phim giả tình thật. Từ diện mạo đến tuổi tác và cả danh tiếng của hai người đều vô cùng tương xứng. Chưa kể đây còn là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Hwang Minhyun - một idol đá sân diễn xuất.

Hwang Minhyun vốn là thành viên của nhóm nhạc NU'EST. Anh được mệnh danh là một trong số những nam idol có visual xuất sắc bậc nhất Kpop. Minhyun lấn sân diễn xuất từ năm 2020 và dần khẳng định được danh tiếng ở lĩnh vực mới, nhất là sau bộ phim cổ trang, giả tưởng Alchemy of Souls. Còn Kim So Hyun, cô nổi danh ngay từ khi còn rất nhỏ với tư cách diễn viên nhí, được đánh giá cao về diễn xuất và cho đến nay thì đã có cho mình chỗ đứng vững chắc trong nghề.

Nguồn ảnh: tvN