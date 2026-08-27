Bộ Ngoại giao thông tin tình hình công dân Việt Nam sau lũ quét ở biên giới Nepal – Trung Quốc

Liên quan đến tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, các cơ quan đại diện Việt Nam cho biết, đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Bùn phủ kín khu vực mà trận lũ quét chảy qua. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch, tham quan... tại đây vào thời điểm xảy ra thảm hoạ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn.

Đoạn xảy ra trận lũ quét kinh hoàng. (Nguồn: Reuters)

Theo thống kê chính thức của giới chức Nepal và Trung Quốc, gần 1.500 người, trong đó có hơn 700 người nước ngoài, đang mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, sau khi khối bùn đất và đá khổng lồ sạt xuống con sông ở dãy Himalaya, gây ra trận lũ quét thảm khốc.

Dòng lũ đã cuốn trôi một tuyến đường đông đúc người đi bộ đường dài và hành hương, nối Kathmandu với Lhasa ở Tây Tạng.

Các video đã được xác minh cho thấy những dòng nước và đất đá khổng lồ cuốn phăng hàng chục người tại cửa khẩu ở Gyirong. Tại Nepal, nhà cửa, đường sá và các công trình điện cũng bị dòng nước cuốn trôi khi lũ tiếp tục chảy về phía hạ lưu.

Cảnh sát Nepal cho biết họ dự kiến số người thiệt mạng sẽ tăng lên hơn 165 người.

“Con số này sẽ còn tăng, khi chúng tôi nối lại hoạt động tìm kiếm và dự kiến sẽ tìm thấy thêm nhiều thi thể”, người phát ngôn cảnh sát Abi Narayan Kafle nói với Reuters.

Nepal ghi nhận 500 người nước ngoài nằm trong số 826 người mất tích. Người nước ngoài mất tích là công dân đến từ hơn 20 quốc gia, có 177 người Ấn Độ, 63 người Mỹ, 34 người Úc, 33 người Anh và 25 người Canada.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết 55 công dân nước này hiện không thể liên lạc được, nhưng chưa có xác nhận chính thức nào về thương vong.

Trung Quốc ghi nhận 558 người mất tích tại huyện Gyirong, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Nước này ghi nhận 3 trường hợp thiệt mạng.

Trong trường hợp khẩn cấp, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng Bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ: + Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc +86 186 1280 1838 + Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal +91 70 4203 5588 + Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 848 484 hoặc +84 965411118, email: baohocongdan@gmail.com.