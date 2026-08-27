VIDEO: Nạn nhân trận lũ quét ở Nepal bơi trong đống hoang tàn

Đến chiều 27/8 (giờ Việt Nam), theo thống kê của CNN, ít nhất 177 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người vẫn đang mất tích.

Những người sống sót được nhìn thấy đang bơi qua dòng nước lũ để vớt các bình gas ở Nepal khi lở đất và lũ lụt tấn công khu vực này vào ngày thứ Tư (26/8). Đến chiều 27/8 (giờ Việt Nam), theo thống kê của CNN, ít nhất 177 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người vẫn đang mất tích. Cùng lúc đó, các chuyên gia cảnh báo rằng một điểm nghẽn còn sót lại ở thượng nguồn có thể châm ngòi cho một trận lũ khác.

Những người sống sót bơi trong đống hoang tàn sau lũ quét

Những người sống sót sau trận lũ quét tàn khốc ở Nepal đã kể lại cách họ nhìn thấy những người thân yêu của mình biến mất trong dòng bùn cuồn cuộn.

Các lực lượng cứu hộ đã phải bì bõm vượt qua lớp bùn dày và các mảnh vỡ trong khi giới chức Nepal khẩn trương mang viện trợ và vật tư cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

"Các thành viên trong gia đình tôi đã bị lũ cuốn trôi ngay trước mắt," Kalpana Malla đến từ huyện Nuwakot của Nepal chia sẻ với hãng tin BBC. Malla cho biết cha, mẹ, em gái và các con của em gái cô đều bị cuốn đi trong thảm họa này.

"Họ không thể thoát khỏi trận lũ; hoàn toàn không có cơ hội nào cả," cô nói. "Trận lũ này đã lấy đi tất cả, nhưng con trai tôi và tôi đã trèo lên mái nhà và sống sót nhưng không thể giải thích nổi bằng cách nào." Con trai cô, Sugam Malla, cho biết cậu đã cứu mẹ bằng cách kéo tay bà.

Cậu cho biết mình đã đưa điện thoại cho em gái để con bé có thể giữ liên lạc, nhưng chiếc điện thoại di động đó giờ đã không thể liên lạc được nữa.

"Tôi lo lắng rằng con bé chắc hẳn đã bị cuốn trôi rồi."

Ảnh: Reuters

Ảnh: AFP

Một người phụ nữ khác, Goma Pandit, cho biết cô đã mất những con trâu và toàn bộ số gia súc khác của mình.

"Đất canh tác của tôi cũng bị cuốn trôi. Mười bao hạt mù tạt, hàng tấn ngô và lúa gạo đều đã mất sạch. Không còn lại gì cả."

Tại Bệnh viện TU Teaching ở Kathmandu, gia đình của những người mất tích trong lũ lụt đang lo lắng chờ đợi thông tin cập nhật. Giơ chiếc điện thoại lên, Ram Khumari Shrestha nói: "Đây là chồng tôi. Anh ấy đang trên đường đến Rasuwa để làm công việc lái xe. Anh ấy vẫn liên lạc với tôi cho đến 8 giờ tối ngày hôm qua." "Nhưng tôi không thể gọi cho anh ấy vào sáng nay. Điện thoại đã tắt," cô chia sẻ với BBC.

Mani Shrestha Bishwa cũng túc trực tại bệnh viện vào tối thứ Tư, với hy vọng nhận được tin tức từ người em trai, người họ hàng, chú và bạn của mình. "Tôi liên lạc lần cuối với họ lúc 8 giờ rưỡi sáng," anh cho biết.

Hướng dẫn viên leo núi Sonam Dorjee đã may mắn thoát khỏi trận lũ tại ngôi làng quê hương Rasiwa Syafru trong gang tấc khoảng một tiếng đồng hồ. Anh đã rời đi lúc 08:00 giờ địa phương. Khi đang lái xe đến Kathmandu, Dorjee chia sẻ với BBC rằng anh đã nghe thấy âm thanh của dòng lũ đang tràn vào làng của họ. "Nó giống như một trận động đất," anh nói. "Ngôi nhà của tôi đã sụp đổ."

Dorjee cho biết em gái anh, Dechen Tamang, đang mất tích, cùng với chồng cô và một số thành viên khác trong gia đình. Anh mô tả trận lũ là "đột ngột và tàn khốc".

"Nhiều người sống sót giờ đây không còn nhà cửa và họ cần được cứu hộ, sơ tán khẩn cấp, cũng như thực phẩm, nơi ở tạm thời và hỗ trợ y tế." Anh đang cầu nguyện em gái mình được tìm thấy còn sống. "Vẫn có 10% cơ hội, chúng tôi hy vọng vậy," anh chia sẻ.

Nguồn: CNN