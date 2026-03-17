Bò mẹ quỳ xuống khi bị dắt đi: Đã có nhóm cứu hộ động vật mua và vận chuyển với giá 25 triệu đồng

Những ngày qua, đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi cảnh bò mẹ quỳ xuống khi bị dắt đi khiến mạng xã hội không ngừng chia sẻ và bình luận. Theo nội dung clip thì thời điểm đó, người chủ mới đang dắt 2 mẹ con bò về. Trên đường đi, bò mẹ bất ngờ khuỵu 2 chân trước rồi quỳ hẳn xuống đất, nhất quyết không chịu bước tiếp, bê con thì rúc bên cạnh mẹ. Cảnh tượng này khiến người chủ mới có phần bất ngờ.

Sau đó, người này liên tục trấn an bằng những lời hứa "không làm thịt đâu, chỉ mang về nuôi thôi". Thế nhưng con bò vẫn cúi mặt xuống, không chịu đứng dậy đi tiếp. Theo dõi đoạn clip, nhiều người phỏng đoán rằng hẳn bò mẹ đã cảm nhận được "sự chẳng lành" sắp xảy đến. Rồi cũng có ý kiến cho rằng có lẽ bò mẹ cảm thấy mệt nên mới quỳ hẳn xuống đất như vậy.

Đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Ngọc (34 tuổi, quê Tuyên Quang) không khỏi bất ngờ khi sự việc lại hút nhiều người Theo dõi và quan tâm. Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, chị Ngọc cho hay gia đình chị làm nghề giết mổ, buôn bán thịt trâu bò để mưu sinh đã khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị gặp trường hợp con bò quỳ xuống khi bị dắt đi. Do ngay từ đầu đã xác định không làm thịt hai mẹ con bò này nên chị không cảm thấy quá nặng nề.

Xem được đoạn clip, một nhóm cứu hộ động vật ở Hà Nội đã liên hệ và ngỏ ý mua lại hai mẹ con bò từ gia đình chị Ngọc. Chị Ngọc khẳng định không nâng giá khi bán lại cho trung tâm cứu hộ.

Chia sẻ trên Dân Trí ngày 16/3, anh Trần Minh Quang - người sáng lập nhóm cứu hộ động vật "Sân nhà nhiều chó" tại Hà Nội - cho biết, khoảnh khắc bò mẹ quỳ xuống khi bị dắt đi đã chạm tới trái tim nhiều người. Hình ảnh từ video cho thấy, bò mẹ gầy còm sau khi sinh con khiến nhiều thành viên trong nhóm xúc động, quyết định cùng góp tiền để mua lại.

Dân Trí thông tin thêm, tổng chi phí tiền mua 2 con bò và vận chuyển từ Tuyên Quang về Hà Nội hết 25 triệu đồng. Hiện hai mẹ con được chăm sóc tại khu vườn rộng ở khu vực xã Đoài Phương, thị trấn Sơn Tây (cũ).