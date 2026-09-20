Bố mẹ để con 1 mình trong phòng tắm, bé gái 2 tuổi bị nước nóng 70°C dội vào người suốt gần 2 phút

Mới đây, khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình của một bệnh viện tại thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc tiếp nhận một bé gái hơn 2 tuổi trong tình trạng bỏng nặng.

Ngày 17/9, câu chuyện “Bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng do ở một mình trong phòng tắm” trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Mẹ ơi, con đau lắm. Con không chữa được nữa đâu, mình về nhà đi…”

Thật khó tưởng tượng những lời khiến người nghe quặn lòng ấy lại được nói ra bởi một bé gái mới hơn 2 tuổi.

Mới đây, khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình của một bệnh viện tại thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc tiếp nhận một bé gái hơn 2 tuổi trong tình trạng bỏng nặng. Tai nạn xảy ra khi em bị người lớn để lại một mình trong phòng tắm.

Trong lúc tắm, bé đứng trên một loại giá đỡ được quảng cáo là có thể giúp trẻ “tự tắm”. Cha mẹ rời khỏi phòng trong chốc lát, để con ở lại một mình. Do tò mò, bé chạm vào vòi nước và vô tình điều chỉnh nhiệt độ lên khoảng 70°C.

Dòng nước nóng liên tục dội lên người bé trong gần hai phút, gây bỏng nặng trên diện rộng ở nhiều vùng cơ thể.

Khi được đưa vào bệnh viện, các vết bỏng của bé đã rất nghiêm trọng, xuất hiện ở thân mình, tay chân và vùng mông. Do tổn thương nặng và mất một lượng lớn dịch qua bề mặt da bị bỏng, bé rơi vào tình trạng sốc ngay khi nhập viện, tính mạng bị đe dọa.

Đội ngũ y bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, khẩn trương tiến hành hồi sức và điều trị. Sau quá trình cứu chữa tích cực, bé đã qua cơn nguy kịch và tình trạng sức khỏe hiện cơ bản ổn định.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là việc trẻ nhỏ bị để lại một mình trong phòng tắm, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Trẻ ở độ tuổi này có tính tò mò rất cao nhưng chưa đủ khả năng nhận biết nguy hiểm và tự bảo vệ mình. Trong khi đó, phòng tắm là một trong những khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong nhà, từ nước nóng, sàn trơn trượt đến các thiết bị điện và vật dụng dễ gây thương tích.

Chỉ một vài phút thiếu sự giám sát hoặc tâm lý chủ quan của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí để lại những tổn thương không thể phục hồi.

Các bác sĩ đưa ra ba khuyến cáo quan trọng:

1. Không để trẻ nhỏ một mình trong phòng tắm

Trong suốt quá trình tắm, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần được một người lớn theo sát. Tuyệt đối không để trẻ ở lại trong phòng tắm mà không có người trông coi.

Nếu buộc phải rời đi để lấy đồ hoặc xử lý công việc đột xuất, người lớn cần đưa trẻ ra khỏi phòng tắm cùng mình. Đừng cho rằng chỉ rời mắt vài chục giây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

2. Kiểm soát chặt nhiệt độ nước nóng

Gia đình nên cài đặt nhiệt độ tối đa của bình nóng lạnh ở mức dưới 48°C, đồng thời luôn kiểm tra nước bằng tay hoặc nhiệt kế chuyên dụng trước khi cho trẻ tắm.

Nước có nhiệt độ trên 50°C đã có thể nhanh chóng gây bỏng cho trẻ nhỏ. Với nước nóng khoảng 70°C, làn da non nớt của trẻ có thể bị bỏng sâu chỉ trong thời gian rất ngắn.

Khi pha nước tắm, nên cho nước lạnh vào trước rồi mới thêm nước nóng. Không để trẻ tự điều chỉnh vòi nước, kể cả khi sử dụng các thiết bị được giới thiệu là hỗ trợ trẻ tự tắm.

3. Tăng cường các biện pháp bảo vệ trong phòng tắm

Cha mẹ nên lắp thiết bị khóa hoặc chốt bảo vệ vòi nước nóng, sử dụng thảm chống trượt và đặt các thiết bị điện ngoài tầm với của trẻ.

Bên cạnh đó, trẻ cần được nhắc nhở thường xuyên rằng không được tự ý nghịch vòi nước, bình nóng lạnh hoặc các công tắc trong phòng tắm. Tuy nhiên, giáo dục an toàn không thể thay thế cho việc giám sát trực tiếp của người lớn.

Tai nạn của bé gái hơn 2 tuổi là lời cảnh báo đối với mọi gia đình có con nhỏ. Những sản phẩm mang tên “thiết bị giúp trẻ tự tắm” không đồng nghĩa với việc trẻ có thể ở một mình mà không cần người lớn theo dõi.

Với trẻ nhỏ, một khoảng trống giám sát tưởng như rất ngắn cũng có thể dẫn đến hậu quả kéo dài suốt đời. Trong phòng tắm, cha mẹ cần nhớ một nguyên tắc đơn giản: trẻ ở đâu, người chăm sóc phải ở đó.

Nguồn: Sohu