6 món ăn nhẹ giàu protein hơn cả sữa chua Hy Lạp, người Việt quá quen

Nếu mục tiêu của bạn là tăng lượng protein nạp vào, vẫn có những món ăn nhẹ khác cung cấp hàm lượng protein cao hơn cả sữa chua Hy Lạp.

Protein là dưỡng chất thiết yếu giúp duy trì và xây dựng cơ bắp, cùng nhiều chức năng khác. Ăn sữa chua Hy Lạp là cách tốt để bổ sung đủ lượng protein cần thiết trong ngày; một khẩu phần 100g cung cấp khoảng 10g protein. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là tăng lượng protein nạp vào, vẫn có những món ăn nhẹ khác cung cấp hàm lượng protein cao hơn trên mỗi khẩu phần.

1. Thịt bò khô

Protein: 33,2 gam (g)

Khẩu phần: 100 g

Một khẩu phần thịt bò khô 100g (tương đương khoảng một cốc) cung cấp tới 33,2g protein. Thịt bò khô cũng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng, bao gồm:

Sắt

Canxi

Magie

Phốt pho

Kẽm

Folate

Những điều cần lưu ý khi chọn thịt bò khô

Mặc dù giàu protein, nhưng thịt bò khô thường chứa hàm lượng natri và chất béo rất cao trong mỗi khẩu phần. Hãy cân nhắc thưởng thức món này một cách có chừng mực và chú ý đến khẩu phần ăn.

2. Phô mai tươi (Cottage cheese)

Protein: 11,6 g

Khẩu phần: 100 g

Phô mai tươi (cottage cheese) là loại phô mai mềm được làm từ phần đông tụ của sữa (chưa qua quá trình ủ chín) và kem. Trong khẩu phần 100g (tương đương khoảng nửa cốc), bạn có thể nhận được 11,6g protein.

Phô mai tươi thường được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe vì ít calo và chất béo (tùy thuộc vào loại sản phẩm), đồng thời chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu khác như:

Canxi

Magie

I-ốt

Biotin

Vitamin A

Vitamin B12

3. Cá ngừ

Protein: 19 g

Khẩu phần: 100 g

Cá ngừ là loại cá nước mặn thường được chế biến dưới dạng đóng hộp. Loại cá này có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, nhưng dùng làm món ăn nhẹ là một cách tuyệt vời để bổ sung protein mà vẫn đảm bảo ít calo và chất béo. Khẩu phần 100g (khoảng nửa cốc) cá ngừ đóng hộp trong nước chứa 19g protein, chỉ 90 calo và chưa đến 1g chất béo. Cá ngừ cũng rất giàu:

Sắt

Niacin

Vitamin B12

Vitamin D

Mặc dù cá ngừ thường được coi là thực phẩm lành mạnh, nhưng nó có thể chứa một lượng nhỏ thủy ngân. Vì lý do đó, các chuyên gia khuyến nghị không nên ăn quá 9 ounce (khoảng 255g) mỗi tuần.

4. Đậu nành Nhật (Edamame)

Protein: 11,9 g

Khẩu phần: 100 g

Edamame là loại đậu nành được thu hoạch trước khi chín hoàn toàn. Chúng có thể được hấp, luộc hoặc chiên và thường xuất hiện trong ẩm thực châu Á.

Khẩu phần 100g đậu nành Nhật (khoảng hai phần ba cốc) cung cấp 11,9g protein cùng các chất dinh dưỡng khác, bao gồm:

Chất xơ

Sắt

Magie

Phốt pho

Kali

Kẽm

Vitamin C

Folate

Choline

5. Skyr

Protein: 11,3 g

Khẩu phần: 100 g

Skyr, hay còn gọi là sữa chua Iceland, là một lựa chọn sữa chua khác cung cấp lượng protein trên mỗi khẩu phần nhỉnh hơn so với sữa chua Hy Lạp.

Một khẩu phần 100g sữa chua Skyr nguyên chất cung cấp 11,3g protein và 80 calo. Nó cũng chứa một lượng nhất định:

Canxi

Kali

Vitamin A

Sự khác biệt giữa Skyr và sữa chua Hy Lạp: Các loại sữa chua này có quy trình sản xuất khác nhau. Skyr được làm từ sữa tách béo và trải qua quá trình lọc kỹ hơn so với sữa chua Hy Lạp, tạo nên kết cấu đặc hơn và hương vị dịu nhẹ hơn.

6. Hạt dưa hấu

Protein: 28,3 g

Khẩu phần: 100 g

Hạt dưa hấu không phổ biến bằng các loại hạt khác, nhưng chúng lại chứa hàm lượng protein rất cao trên mỗi khẩu phần. Một khẩu phần hạt dưa hấu khô lớn (100 g) cung cấp 28,3 g protein.

Chúng cũng rất giàu các chất dinh dưỡng khác, bao gồm:

Sắt

Magiê

Kali

Kẽm

Niacin

Folate

Chất béo không bão hòa

Mặc dù có hàm lượng protein cao, hạt dưa hấu có thể không phải là món ăn nhẹ lý tưởng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang kiểm soát lượng calo hoặc chất béo nạp vào cơ thể. Khẩu phần 100 g để có được 28,3 g protein này cũng chứa tới 47 g chất béo và 557 calo. Hãy thử chọn khẩu phần nhỏ hơn; lượng protein trong đó vẫn có thể cao hơn so với sữa chua Hy Lạp.

(Ảnh: Getty Images)

(Nguồn: Very Well Health)