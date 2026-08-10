"Bố giỏi thì đi học Thạc sĩ đi" - Nữ sinh bị nhắc chuyện học, đã không nghe còn thách thức, 5 tháng sau muối mặt

Người bố quyết định sẽ dùng tri thức, sự chăm chỉ học tập để dạy cho con gái một bài học đắt giá.

Mới đây, đoạn video ngắn do một người đàn ông 44 tuổi sống tại Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trong clip, anh cầm trên tay giấy báo nhập học hệ MBA của Đại học Công nghiệp Tây Bắc - trường đại học trọng điểm thuộc "Dự án 985" và kể về hành trình đỗ cao học ngay trong lần thi đầu tiên chỉ sau 5 tháng vừa làm vừa học.

Do đặc thù công việc phải đi công tác dài ngày mỗi năm, việc học hành của con gái anh trước nay đều do một tay người vợ chăm sóc. Năm ngoái, khi con gái bước vào giai đoạn căng thẳng chuẩn bị thi cấp 3, anh mới bắt đầu để mắt sát sao hơn. Tuy nhiên, ở độ tuổi 15 đầy bướng bỉnh, cô bé tỏ ra bất mãn trước những lời giáo huấn của cha như "không nỗ lực thì không có tương lai". Trong một lần tranh cãi, cô bé đáp trả: "Bố chẳng biết việc học bây giờ khó thế nào đâu, giỏi thì bố đi mà học Thạc sĩ xem!".

Lúc đầu, anh còn đắn đo vì áp lực công việc lẫn giới hạn thời gian. Nhưng khi bình tĩnh suy ngẫm, anh nhận ra trẻ con bây giờ nếu chỉ nói đạo lý suông sẽ không bao giờ nghe; lời dặn dò trên môi ngàn lần không bằng hành động thực tế làm gương. Ngay trong tháng đó, anh quyết định đăng ký thi cao học và bắt đầu lao vào ôn tập.

Ông bố quyết tâm học để dạy dỗ con gái (Ảnh: QQ)

Thay ngàn lời dạy bằng hành động: Góc học tập sáng đèn cùng con

Suốt 5 tháng thi đấu với thời gian, mỗi ngày anh dành từ 6 đến 8 tiếng để học. Những tối ở nhà, góc học tập của hai bố con luôn sáng đèn: con ngồi làm bài tập, bố lẳng lặng giải đề thi các năm trước. Sự kiên trì của người cha đã tạo nên một bầu không khí học tập vô cùng tích cực trong gia đình. Đáng chú ý, từ động lực ban đầu là làm gương cho con, tâm thế của ông bố 44 tuổi dần thay đổi qua từng ngày miệt mài bên trang sách. Anh nhận ra đây không chỉ là kỳ thi vì con cái, mà còn là hành trình anh chinh phục mục tiêu của chính mình, bởi cuộc đời là sống cho bản thân.

Câu chuyện sau khi đăng tải đã dấy lên nhiều tranh luận trái chiều. Bên cạnh vô số lời khen ngợi dành cho tinh thần tự giác và năng lực hành động của người cha, cũng có một số ý kiến hoài nghi về giá trị của bằng MBA hệ không tập trung. Mặc dù vậy, giá trị lớn nhất mà anh nhận lại chính là sự thay đổi rõ rệt từ cô con gái.

Vào ngày biết tin cha trúng tuyển, cô bé đã chủ động rủ bạn đến thư viện học tập và tự đề xuất đăng ký bổ sung các môn còn yếu. Từ một học sinh có điểm thi thử tháng 4/2026 khá bình thường, cô bé đã bứt phá tăng thêm tới 95 điểm trong kỳ thi chính thức, thuận lợi trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập.

Nguồn QQ