Phát hiện 1 nữ gia sư nhận mức lương hơn 96 triệu đồng/tháng, còn được bao ăn ở

Lương cao, được sống trong những gia đình giàu có, nhưng với cô gái Trung Quốc này, đó là sự lựa chọn đi kèm không ít đánh đổi.

Nghề “gia sư sống cùng nhà” hay “người đồng hành cùng trẻ” đang nổi lên tại các gia đình trung lưu Trung Quốc. Trên các nền tảng tuyển dụng, vị trí này còn được gọi là “tư vấn viên giáo dục gia đình”, với công việc trải dài từ chăm sóc sinh hoạt, đưa đón, dạy kèm đến đồng hành cùng trẻ trong quá trình hình thành thói quen và phát triển kỹ năng. Mức thu nhập có thể lên tới 30.000-50.000 NDT/tháng.

Thoạt nhìn, đây có vẻ là một “công việc trong mơ”: không phải làm việc theo guồng, được ăn ở cùng gia đình, sống trong những căn nhà sang trọng và nhận mức lương cao ngay sau khi tốt nghiệp. Nhưng để đổi lấy khoản thu nhập hấp dẫn ấy, người làm nghề phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu về bằng cấp, ngoại ngữ và kỹ năng, đồng thời chấp nhận lịch trình dày đặc, áp lực tâm lý và sự đánh đổi đáng kể về tự do cá nhân.

Đó cũng là cuộc sống mà Bán Hạ, một nữ thạc sĩ tại Bắc Kinh, đang trải qua.

Bán Hạ là gia sư tại nhà, làm việc cho một gia đình có 3 con tại Chiết Giang. Cô chủ yếu phụ trách 2 cậu con trai, một bé học lớp 5 và một bé học lớp 1. Mức lương của cô là 25.000 NDT/tháng (hơn 96 triệu đồng).

Theo Bán Hạ, nghề này cần những người có trình độ học vấn cao, được các gia đình thuê về để vừa làm gia sư, vừa đảm nhiệm vai trò của giúp việc cao cấp.

5h50 sáng, chuông báo thức của Bán Hạ vang lên. Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị xong, 6h20, cô có mặt trong phòng của cậu bé 7 tuổi tên Thụy Thụy. Muốn gọi cậu bé dậy đúng giờ, Bán Hạ phải đứng bên cạnh, thúc giục em mặc quần áo, vào nhà vệ sinh, rửa mặt và đánh răng. Trẻ nhỏ vốn hay chậm chạp. Nếu không có người liên tục nhắc nhở, Thụy Thụy có thể ngủ thêm ít nhất một tiếng.

Khoảng 6h50, Bán Hạ cùng cậu bé ngồi vào bàn ăn. Cô vừa trò chuyện, vừa động viên em ăn hết bữa sáng do người giúp việc chuẩn bị. Khoảng 30 phút sau, cô đi bộ đưa Thụy Thụy đến trường.

8h sáng trở về nhà, Bán Hạ mới bắt đầu ăn sáng. Trong khi phần lớn nhân viên văn phòng vẫn còn ngái ngủ, ngày làm việc của cô đã bắt đầu từ lâu.

Sau bữa sáng, Bán Hạ phải rửa nồi chiên không dầu và máy nướng bánh mì, dọn dẹp nhà bếp rồi giặt quần áo cho trẻ. Đồ lót và tất phải giặt bằng tay, phần cổ tay áo dài cũng phải chà sạch.

Trong lúc máy giặt hoạt động, cô tranh thủ dọn bàn học và giường ngủ của trẻ. Sau đó, Bán Hạ cùng người giúp việc đưa cô con gái út xuống công viên đi dạo. Khoảng một tiếng sau, họ đi mua thực phẩm rồi trở về nấu ăn, dùng bữa và rửa bát.

Đến 13h15, buổi sáng của cô mới kết thúc. Sau giờ nghỉ trưa, Bán Hạ bắt đầu chuẩn bị bài. Hai cậu con trai học đến đâu, cô dạy đến đó để có thể giải thích ngay khi các em không hiểu. Bán Hạ cũng chủ động tìm cách cải thiện những điểm yếu của trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, Thụy Thụy thường đọc bài rất nhỏ và thiếu tự tin. Cô liền đọc mẫu thật to hoặc đổi vai, để cậu bé trở thành “giáo viên” dạy lại mình. Sau một thời gian, khả năng đọc của Thụy Thụy tiến bộ rõ rệt. Cha mẹ nhìn thấy kết quả và cho rằng khoản tiền thuê Bán Hạ là xứng đáng.

Để tương tác với trẻ, cô gần như luôn duy trì trạng thái tràn đầy năng lượng. Cả ngày, cô nói chuyện với trẻ bằng giọng vui vẻ, liên tục khen ngợi và động viên.

21h30 là giờ các em đi ngủ. Trước đó, Bán Hạ còn phải đưa trẻ xuống dưới nhà đi bộ, dạy các kỹ năng sinh hoạt như tự sắp xếp cặp sách, buộc dây giày, tập các bài bảo vệ mắt... Sau 22h, cô mới tắm rửa và trở về giường. Ngày này qua ngày khác, lịch trình của Bán Hạ gần như không thay đổi.

Theo Bán Hạ, mức lương phổ biến dao động 10.000 - 30.000 NDT/tháng (từ 38 triệu - 116 triệu đồng), những vị trí cao cấp có thể đạt 40.000-50.000 NDT/tháng. Đổi lại, yêu cầu tuyển dụng cũng rất cao. Bằng đại học, khả năng giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh và biết lái xe gần như trở thành những điều kiện cơ bản. Ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc từng du học nước ngoài được đánh giá cao hơn.

Mặt bằng thu nhập cũng phản ánh rõ sự khác biệt này. Người có bằng đại học thường nhận khoảng 10.000 NDT/tháng, thạc sĩ khoảng 20.000-25.000 NDT, còn người từng du học hoặc có trình độ tiếng Anh tốt có thể nhận khoảng 30.000 NDT/tháng. Nếu có thêm các kỹ năng đặc biệt, mức lương còn có thể tăng.

Những gia đình thuê người đồng hành cùng trẻ thường thuộc nhóm có tài sản lớn, nhiều trường hợp có tổng tài sản trên 10 triệu NDT. Cha mẹ thường là chủ doanh nghiệp hoặc lãnh đạo các công ty lớn, quá bận rộn với công việc nhưng vẫn muốn con được chăm sóc và giáo dục bài bản.

Ngoài người đồng hành, những gia đình này thường có thêm giúp việc, tài xế, người chăm trẻ chuyên trách và đôi khi cả ông bà sống cùng. Chính vì vậy, người làm công việc này không chỉ dạy trẻ mà còn phải duy trì mối quan hệ với gần như tất cả thành viên trong gia đình.

(Theo The Paper)