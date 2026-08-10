Nông lâm, Quốc tế, Văn hóa TPHCM... công bố điểm chuẩn: Công nghệ, sức khỏe tiếp tục dẫn đầu

TPO - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Thú y, Y khoa, Răng Hàm Mặt cùng nhiều ngành công nghệ, sức khỏe nằm trong nhóm có điểm trúng tuyển cao tại các trường Đại học (ĐH) vừa công bố.

Ngày 10/8, nhiều trường đại học tại TPHCM tiếp tục công bố điểm trúng tuyển năm 2026. Trong số các trường vừa công bố, mức điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất được ghi nhận là 24,85 điểm ở ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

Thí sinh TPHCM tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông báo của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, trường công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, hệ chính quy.

Ở phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 24,85 điểm. Tiếp đó là Thú y 24,60 điểm; Công nghệ kỹ thuật hóa học 24,30 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24,15 điểm và Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 24 điểm. Các ngành Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật cơ khí có điểm chuẩn từ 23,5 điểm trở lên.

Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

Cùng ngày, Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp, tính trên thang 100 điểm. Trong 24 ngành do trường cấp bằng, Ngôn ngữ Anh có mức điểm cao nhất là 73 điểm; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 72 điểm; Kỹ thuật y sinh 68 điểm; Khoa học máy tính và Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cùng lấy 65 điểm. Hai ngành Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng có mức thấp nhất là 50 điểm.

Đối với 14 chương trình liên kết với đại học nước ngoài, điểm trúng tuyển dao động từ 52 đến 70 điểm. Cao nhất là chương trình Công nghệ sinh học định hướng Y sinh liên kết với Đại học West of England, lấy 70 điểm. Trường dự kiến mở trang tra cứu kết quả trúng tuyển trước 17 giờ ngày 13/8.

Bảng điểm chuẩn của trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM.

Tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 22 điểm. Y khoa và Răng Hàm Mặt cùng dẫn đầu với 22 điểm; Dược học, Y học cổ truyền, Luật và Luật Kinh tế lấy 20 điểm.

Nhóm ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học lấy 18 điểm. Các ngành còn lại chủ yếu ở mức 15 điểm.

Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Trong khi đó, Trường ĐH Văn hóa TPHCM công bố điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ. Với phương thức thi tốt nghiệp THPT, mức điểm dao động từ 20,30 đến 24,40; cao nhất là chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Ở phương thức học bạ, chuyên ngành Truyền thông văn hóa dẫn đầu với 28,10 điểm.

Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Văn Hóa TPHCM.

Thí sinh trúng tuyển các trường phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17 giờ ngày 21/8/2026.