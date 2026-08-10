Báo chí mất ngôi đầu điểm chuẩn tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Điểm chuẩn ngành Báo chí tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM năm 2026 đạt 84,90/100, không còn dẫn đầu như kỳ vọng. Truyền thông đa phương tiện vươn lên đứng đầu với 88,80 điểm, tiếp đến là Tâm lý học và Quan hệ công chúng.

Ngày 10/8, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Sinh viên khoa báo chí và truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn ĐHQG TPHCM trong một buổi lễ khai giảng.

Theo đó, Truyền thông đa phương tiện là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 88,80 điểm. Xếp thứ hai là Tâm lý học, đạt 86,30 điểm ở đối tượng 1 và 3, riêng đối tượng 2 là 87 điểm.

Quan hệ công chúng đứng thứ ba với 85,50 điểm, trong khi Báo chí có điểm chuẩn 84,90 điểm ở cả ba nhóm đối tượng. Như vậy, Báo chí đã mất vị trí dẫn đầu về điểm chuẩn trong nhóm ngành truyền thông - xã hội của trường.

Ở nhóm ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo, Ngôn ngữ Anh đạt 83,10 điểm; Quan hệ quốc tế 82,60 điểm; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 82 điểm; Văn học 81 điểm và Ngôn ngữ Trung Quốc 81,50 điểm.



Đáng chú ý, chương trình Báo chí chuẩn quốc tế có điểm chuẩn 80,70 điểm, trong khi chương trình Truyền thông chuyên ngành báo chí liên kết 2+2 lấy 70 điểm.

Bảng điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM năm 2026.

Điểm chuẩn năm nay được tính theo phương thức xét tuyển tổng hợp trên thang 100, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM và học bạ tùy nhóm đối tượng. Vì vậy, mức 84,90 không thể quy đổi trực tiếp sang thang 30 để so sánh với điểm chuẩn của các trường sử dụng phương thức khác.