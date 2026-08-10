Từ tiếng Việt nào có tận 500 chữ A? - Đáp án chỉ vỏn vẹn 2 chữ cái!

Đây là một câu đố ngắn nhưng đủ khiến không ít người phải đọc đi đọc lại mới nhận ra đáp án.

Tiếng Việt có rất nhiều câu đố thú vị dựa trên cách chơi chữ, sự tương đồng về âm đọc hoặc kết hợp giữa những hệ thống ký hiệu khác nhau. Chính vì đánh vào lối suy nghĩ quen thuộc nên nhiều câu hỏi tưởng đơn giản lại khiến người giải dễ "mắc bẫy".

Một ví dụ là câu hỏi: "Từ tiếng Việt nào có đúng 500 chữ A?".

Phản xạ đầu tiên của nhiều người là tìm một từ thật dài hoặc cố đếm xem trong từ nào xuất hiện nhiều chữ A nhất. Thực tế, đáp án lại nằm ở một quy ước rất quen thuộc.

Đáp án là "da".

Vì sao lại là "da" ư?

Mấu chốt của lời giải dựa trên chữ số La Mã. Trong hệ thống chữ số này, D là ký hiệu của số 500. Khi ghép thêm chữ A, ta được từ "da" - một từ tiếng Việt có nghĩa hoàn chỉnh.

Nói cách khác: D = 500 (theo chữ số La Mã) => DA = D + A = 500 A.

Chính vì vậy, câu đố mới diễn đạt theo cách dí dỏm rằng đây là "từ có đúng 500 chữ A".

Theo Từ Điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (Nhà xuất bản Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học), "da" là lớp mô mềm bọc bên ngoài cơ thể người và phần lớn động vật, có chức năng bảo vệ các cơ quan bên trong và cảm nhận các kích thích từ môi trường.

Trong đời sống hằng ngày, từ này xuất hiện rất phổ biến trong nhiều cách diễn đạt như "da tay", "da mặt", "da đầu", "da khô", "da nhạy cảm" hay "chăm sóc da". Đây đều là những cách dùng quen thuộc trong giao tiếp cũng như trên các phương tiện truyền thông.

Điều khiến câu đố trở nên thú vị là người đọc thường mặc định "500" phải là một con số thông thường, trong khi người đặt câu hỏi lại sử dụng hệ chữ số La Mã để mã hóa con số đó thành chữ D. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, lời giải lập tức trở nên hợp lý.

Những câu đố kiểu này không kiểm tra khả năng ghi nhớ hay đánh đố bằng kiến thức khó, mà chủ yếu khuyến khích người chơi quan sát vấn đề theo nhiều cách khác nhau. Chính sự bất ngờ khi biết đáp án là lý do chúng thường thu hút nhiều lượt chia sẻ và thảo luận trên mạng xã hội.