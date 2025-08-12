Bộ GD&ĐT yêu cầu lập danh sách HSSV có biểu hiện cá biệt, sa sút học tập, trốn học, dễ bị dụ dỗ phạm tội

Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ghi nhận thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng mạng xã hội để giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án nhằm uy hiếp tinh thần người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Từ tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mới đây đã yêu cầu các sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi chung là các đơn vị) triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau sau:

1. Phối hợp với lực lượng Công an tại địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhà giáo, HSSV và gia đình HSSV biết về phương thức, thủ đoạn lừa đảo nêu trên; trao đổi, chia sẻ các chuyên đề về xử thế, tính tất yếu, lợi ích cũng như nguy cơ của không gian mạng, kỹ năng sử dụng mạng an toàn, nhận diện, xử lý các vấn đề phức tạp khi phát hiện trên không gian mạng và các phương thức thủ đoạn lừa đảo khác qua điện thoại, Internet và mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục (như cho vay tiền nhanh qua ứng dụng trên điện thoại di động, sân giao dịch tiền ảo, bán hàng đa cấp, các trò chơi trực tuyến, lô đề, cờ bạc, cá độ bóng đá, lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm, lừa đảo trúng thưởng và chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo…); nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, giáo dục HSSV.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lòng ghép vào các hoạt động giáo dục cho HSSV (xây dựng tin, bài, phóng sự, bảng rôn, tổ rơi tuyên truyền và tuyên truyền trên nhóm Zalo, Facebook của nhà trường với HSSV và gia đình HSSV…).

2. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ bị lừa đảo cho HSSV. Tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến HSSV với gia đình HSSV để cập nhật tình hình HSSV vắng mặt không rõ lý do, nghi bị tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo, uy hiếp, dụ dỗ nhằm chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục…

3. Phối hợp với lực lượng Công an lập danh sách các trường hợp HSSV có hoàn cảnh khó khăn, có biểu hiện cá biệt, biểu hiện sa sút học tập, trốn học, giao lưu xã hội phức tạp có nguy cơ bị tội phạm sử dụng không gian mạng lợi dụng, dụ dỗ thực hiện hành vi phạm tội để triển khai công tác phòng ngừa cụ thể. Trong các cơ sở giáo dục cần có số điện thoại của Cảnh sát khu vực, Trưởng Công an phường/xã, đường dây nóng của Trực ban hình sự để nếu có vụ việc xảy ra kịp thời có sự hỗ trợ, xử lý của lực lượng chức năng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Học sinh, sinh viên 1) để được hướng dẫn kịp thời.