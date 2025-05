Bộ GD&ĐT lo thí sinh dùng AI gian lận thi tốt nghiệp THPT 2025

Nội dung trên được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nêu tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hôm nay (27/5).

Thứ trưởng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nhiều đặc thù so với những năm trước. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới với khoảng 1,17 triệu thí sinh. Ngoài ra, còn 25.000 thí sinh thi theo chương trình cũ. Số lượng thí sinh rải đều khắp 63 tỉnh thành.

Kỳ thi năm nay với nhiều điểm mới về công tác coi thi, sắp xếp phòng, in sao, vận chuyển đề thi. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cả nước sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp; thanh tra sở, bộ ngành được sắp xếp về thanh tra Chính phủ, công an huyện về công an xã. Để không bị gián đoạn công tác tổ chức trước, trong và sau kỳ thi, các địa phương phải chủ động, đảm bảo an ninh, an toàn cần được đặt lên hàng đầu.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu sáng nay.

Thứ trưởng nhắc lại quan điểm "4 đúng", "3 không", trong đó "4 đúng" là: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường.

"3 không" là: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường, đã được quán triệt quyết liệt trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và nhấn mạnh, đây vẫn là tinh thần của kỳ thi năm 2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an như A03, A04, A05, A06 để tập huấn phòng chống gian lận, đặc biệt gian lận công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI.

Đại tá Phạm Long Âu, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06), Bộ Công an nhấn mạnh, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận ngày càng tinh vi và đáng lo ngại. Các thiết bị thường là tai nghe siêu nhỏ, camera ngụy trang, các thiết bị truyền tin thông minh, là thách thức lớn với cán bộ coi thi.

Cũng theo ông Âu, hành vi gian lận không chỉ ở thí sinh mà cả giáo viên, phụ huynh. Thí sinh gian lận trong phòng thi. Giáo viên can thiệp vào các khâu như in sao, vận chuyển, chỉnh sửa, nâng điểm để thu lợi bất chính. Phụ huynh tiếp tay, hối lộ bằng nhiều hình thức để con em được ưu ái.

"Vì vậy, ngoài tổ chức tập huấn giúp nhận biết, phát hiện, các địa phương cần lựa chọn cán bộ coi thi có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao", ông nói.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

Lưu ý về công tác thanh tra cho kỳ thi, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết điểm khác biệt năm nay, các điểm thi có hai đối tượng thí sinh theo hai chương trình dự thi (thí sinh chương trình 2018 và thí sinh theo chương trình cũ).

Mặc dù có 25.000 thí sinh chương trình cũ sẽ dự thi nhưng qua khảo sát của Bộ GD&ĐT, hầu hết các điểm thi đều tổ chức riêng cho đối tượng này nên việc thanh tra phải rất cẩn trọng, tránh nhầm lẫn. Đội ngũ thanh tra phải nghiên cứu kỹ cả hai quy chế với chương trình 2018 và 2006. Thí sinh dự thi theo chương trình 2018 sẽ khác biệt những năm trước bởi trong phòng thi có nhiều môn thi nên nhiều mã đề, gây khó khăn cho đội ngũ cán bộ coi thi, ông Chương cho hay.