Bỏ 10 triệu xem vé VIP concert của BLACKPINK có xứng đáng?

Sau 1 tháng chạy nước rút, 2 đêm concert BORN PINK của BLACKPINK trên sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra vô cùng thành công. Sự thành công này còn ngoài sức tưởng tượng khi đêm nhạc đạt được nhiều hiệu ứng khó tin và còn khiến cho bạn bè quốc tế phải ghen tị.

Trước khi đêm concert diễn ra, nhiều ý kiến cho rằng để bỏ số tiền gần 10 triệu đồng để mua một chiếc vé VIP đi xem BLACKPINK là hoàn toàn lãng phí. Số tiền này nên được sử dụng vào những mục đích ý nghĩa hơn. Vậy sau concert của BLACKPINK tại Hà Nội, liệu những khán giả sẵn sàng bỏ ra 10 triệu hay 20 triệu đồng để tận hưởng cả 2 đêm nhạc có cảm thấy đáng?

"Ôm trọn" cơn mưa to của Hà Nội trước khi đêm nhạc bắt đầu

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ đối với những khán giả có mặt tại concert của BLACKPINK đó chính là cơn mưa to trắng xóa trút xuống ngay trước khi đêm concert diễn ra. Thời điểm này đã có số lượng khán giả khoảng 70%, ai nấy đều cũng háo hức, người "check-in" chụp ảnh, người ráo riết đi tìm ghế ngồi của mình.

Ngay khi cơn mưa trút xuống, sân vận động Mỹ Đình bỗng trở nên "náo loạn" khi gần như toàn bộ khán giả đều phải hứng chịu cơn mưa. Không khó để thấy khoảnh khắc hàng trăm khán giả ồ ạt chạy ra khỏi khu vực sân vận động để tìm cho mình một nơi "trú ẩn" tạm tránh cơn mưa.

Tuy nhiên, ở khu vực VIP hay Platinum ngồi sau đó, khán giả đều cảm thấy không "xi nhê" với cơn mưa và gần như tất cả đều yên vị chỗ ngồi. Khoảnh khắc này còn khiến cho những khán giả ngồi trên khán đài phải thắc mắc tại sao ở khu vực VIP không ai "bỏ chạy". Và câu trả lời chỉ đơn giản rằng, khi đến với BLACKPINK thì mọi khoảnh khắc diễn ra đều xứng đáng được tận hưởng trọn vẹn.

Khán giả ở các khu vực khác náo loạn tìm chỗ trú mưa nhưng ở khu vực Vip, hầu như tất cả vẫn yên vị

Được bộ quà tặng độc quyền chỉ dành riêng cho hạng vé VIP

Nếu có điều luyến tiếc khi bỏ số tiền lớn mua hạng vé VIP thì đó chính là việc không thể ngắm nhìn BLACKPINK trên sân khấu soundcheck. Đây là đặc quyền riêng với những khán giả mua vé VIP trong concert BORN PINK nhưng tại Việt Nam, hạng mục này đã bị loại bỏ.

Dẫu vậy, YG và BLACKPINK cũng dành tặng bộ quà tặng độc quyền cho các khán giả mua hạng vé này bao gồm: 8 card bo góc độc quyền, mũ bucket BORN PINK Hà Nội, thẻ và dây đeo VIP, khăn turban họa tiết danh lam thắng cảnh tại Hà Nội. Đây chắc chắn là những món quà kỷ niệm mà cộng đồng Blink luôn muốn lưu giữ để nhớ về khoảnh khắc từng có mặt tại concert BLACKPINK trên "sân nhà" như thế nào.

Bộ quà tặng độc quyền cho các khán giả mua vé VIP concert BORN PINK Hà Nội

Tận mắt nhìn thấy và tương tác BLACKPINK ở vị trí gần, điều tưởng chừng sẽ không bao giờ trở thành sự thật

Trước khi đến với Việt Nam, BLACKPINK từng tổ chức concert world tour BORN PINK ở rất nhiều quốc gia và châu lục khác nhau. Thế nhưng không phải khán giả Việt Nam nào cũng có điều kiện để sang nước ngoài tham gia concert và gặp thần tượng. Vì vậy, việc BLACKPINK lần đầu tiên đến Việt Nam chính là cơ hội "ngàn vàng" để những người yêu mến các cô gái nhà YG bằng mọi giá phải tham gia để được gặp thần tượng ngoài đời.

Với khu vực VIP, đặc quyền dành cho người hâm mộ ở đây chính là cơ hội được tận mắt nhìn thấy BLACKPINK "bằng xương bằng thịt" mà không phải qua màn hình LED. Hẳn ai từng được nhìn thấy các cô gái ngoài đời thật chắc sẽ không thể tin vào mắt mình khi tất cả đều mang một vẻ đẹp đến "siêu thực", làn da trắng sáng cùng thần thái chuẩn ngôi sao quốc tế. Một số khán giả may mắn còn có cơ hội được tương tác trực tiếp với thần tượng trên sân khấu. Đôi khi chỉ đơn giản là cái "chạm" mắt, một nụ cười, cái vẫy tay hay may mắn hơn là được trò chuyện, gửi quà tặng cho BLACKPINK.

Lisa - Rosé qua ống kính của các fan ngồi ở hạng ghế VIP

Jennie - Jisoo gây "gục ngã" vì sự xinh đẹp bên chiếc nón lá Việt Nam

Một trong số fan may mắn trong đêm concert tại Hà Nội phải kể đến các fan của cô nàng Rosé khi vừa được tặng nón lá vừa được tặng cả chú cún bông. Rosé rất trân quý món quà từ các fan VIệt Nam khi không chỉ bày tỏ sự thích thú ngay trên sân khấu mà còn mang về tận Hàn Quốc sau đó livestream để khoe cùng người hâm mộ quốc tế.

Rosé khoe quà fan Việt tặng trên livestream ngay khi trở về từ Hà Nội

Tận hưởng đêm diễn hoành tráng, mỹ mãn và nhìn thấy được những khoảnh khắc "không phải ai cũng biết"

Nói về sự hoành tráng, mãn nhãn, đỉnh cao từ âm thanh cho đến ánh sáng của đêm concert BLACKPINK tại Việt Nam thì không chỉ khu vực VIP mà toàn bộ các khu vực còn lại đều có thể cảm nhận. Đây cũng là điều gây bất ngờ cho khán giả trong nước và quốc tế khi điểm diễn cuối cùng khép lại chặng hành trình world tour Châu Á lại bùng nổ và cuồng nhiệt nhiều đến như vậy.

Thế nhưng, những khán giả ngồi tại khu vực VIP sẽ có may mắn hơn khi không chỉ được tận hưởng những điều tuyệt vời đó ở cự ly gần mà còn được nhìn thấy những khoảnh khắc mà các khán giả có mặt ở concert cũng chưa chắc đã biết.

Đầu tiên phải kể đến khoảnh khắc Jennie lộ rõ sự thấm mệt trong set diễn thứ hai. Với thời tiết Hà Nội thay đổi liên tục kèm với việc phải diễn dưới mưa trong nguyên set đầu tiên đã phần nào "bào mòn" sức lực của Jennie. Khi di chuyển về phía sau đội hình, cô thở dốc và thậm chí nhăn mặt vì thấm mệt.

Tuy nhiên ngay khi bước về phía trước để đến line hát, Jennie lập tức thay đổi biểu cảm khi trình diễn máu lửa, cười tươi và vô cùng sung sức. Khoảnh khắc này chỉ có những khán giả ngồi ở khu vực gần sân khấu chính mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được Jennie đã cố gắng cũng như hết sức như thế nào vì fan Việt.

Jennie lộ rõ khoảnh khắc thở dốc khi lui về sau đội hình...

...Nhưng khi đến line hát cô lại trình diễn sung hết cỡ

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động cho khán giả Việt Nam hay chính thành viên BLACKPINK đó là khi Rosé nhận ra white ocean (biển flash) mà Vblinks đã cùng chung tay để dành tặng cho cô. Chưa khi nào Rosé nói một điều gì đó khi đang biểu diễn nhưng ở riêng Việt Nam, cô sẵn sàng bỏ câu hát cuối để nói thật lớn: "Việt Nam I Love You".

Đặc biệt, khi ánh đèn sân khấu tắt, toàn bộ vũ công chạy về hai phía cánh gà thì Rosé vẫn đứng đó, "tranh thủ" nhìn ngắm biển flash khán giả Việt tặng mình trước khi thang máy đưa cô rời khỏi sân khấu. Chắc chắn trong hai ngày ngắn ngủi tại Việt Nam, Rosé đã cảm nhận được khán giả Việt yêu cô và dành tình cảm cho cô rất nhiều.

Trước khi rời khỏi sân khấu, Rosé không quên ngắm nhìn lại biển flash khán giả Việt dành tặng

Hay như khoảnh khắc "nghịch ngợm" đáng yêu này giữa hai cô nàng Jisoo - Jennie cũng chỉ các khán giả ngồi gần sân khấu mới có thể thấy

VlP là hạng ghế ngồi nhưng không vì thế mà "quẩy" kém nhiệt

Một số fan Kpop thường có định kiến với khu vực VIP vì cho rằng đây là hạng vé "nhà giàu" và chỉ dành cho những người "có tiền" chứ không phải "fan cứng" của BLACKPINK. Tuy nhiên nếu như trực tiếp ngồi ở khu vực này, các bạn fan đó sẽ phải thay đổi quan điểm bởi sự nồng nhiệt và "cháy" của các khán giả ở khu vực VIP chẳng hề kém cạnh những khu vực khác. Thậm chí đôi khi, tất cả đều cùng đồng loạt hát theo thần tượng khiến cho dù bạn ngồi ở gần sân khấu thì tiếng fan cũng át tiếng thần tượng mà thôi.

Clip BLACKPINK trình diễn Shut Down tại concert ở Hà Nội

Nhưng vẫn có những điểm trừ

Trước khi đêm concert thứ hai chính thức diễn ra, bên ngoài cổng sân vận động Mỹ Đình vẫn còn rất nhiều khán giả mắc kẹt chưa thể vào trong do hệ thống quét mã vé gặp trục trặc. Điều này dẫn tới việc nhiều khán giả phải vào sân muộn khi đã sát giờ diễn và ngay cả những người đã mua vé VIP cũng không hề ngoại lệ.

Khi di chuyển vào sân muộn, lúc này trời đã dần tối khiến cho việc tìm ghế ngồi gặp không ít trở ngại. Thậm chí sau sự kiện, một số bài đăng của khán giả ngồi ở khu vực VIP phải than phiền rằng dù sát giờ diễn nhưng vẫn loay hoay không biết mình được ngồi ở đâu.

Hay như phần cuối chương trình khi BLACKPINK trình diễn encore, khu vực VIP đã bất ngờ trở nên hỗn loạn khi tất cả đều cùng chạy về phía khu vực gần sân khấu phụ. Rất may mắn các nhân viên và bộ phận an ninh đã có mặt kịp thời để ngăn chặn không cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên sau đó nhiều khán giả do không thể nhìn thấy thần tượng nên đã đứng lên ghế tạo nên khung cảnh không mấy đẹp mắt ngay ở khu vực gần sát sân khấu.

Nhiều khán giả ở khu vực VIP đứng lên ghế gây tình trạng hỗn loạn cuối chương trình

Bỏ số tiền lớn xem concert BLACKPINK: Đắt, nhưng xứng đáng!

Còn nhớ ở thời điểm BTC concert BLACKPINK tại Việt Nam công bố giá vé, không ít ý kiến cho rằng đây là mức giá cao hơn rất nhiều so với các concert ở quốc gia khác. Khi so sánh, con số tại Việt Nam gấp hai thậm chí là gấp ba so với mặt bằng chung mức giá ở các quốc gia tại Đông Nam Á.

Dẫu vậy, khi kết thúc concert, dường như chẳng còn ai bàn tán về mức giá vé vì với khán giả đã có mặt tại đêm nhạc này thì đều chung một cảm nhận đó chính là xứng đáng.

Nhìn vào thực tế, công nghệ kỹ thuật cho sự kiện biểu diễn tại các nước bạn như Thái Lan, Singapore hay Malaysia chuyên nghiệp hơn rất nhiều bởi 1 năm họ đón chào hàng chục những sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế. Vì vậy những nhà tổ chức bắt buộc phải đầu tư thiết bị âm thanh xịn, chuẩn đẳng cấp quốc tế để phục vụ cho hàng loạt đêm nhạc diễn ra.

Còn tại Việt Nam, để tổ chức được concert BORN PINK, BTC cho biết toàn bộ thiết bị kỹ thuật từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu,.. đều được vận chuyển từ Hàn Quốc và Thái Lan. Chi phí cho dịch vụ vận chuyển và nhân công cho hạng mục này là vô cùng đắt đỏ nên bắt buộc, mọi chi phí sẽ đều được phân bổ vào giá vé. Hơn nữa khác với các quốc gia khác, concert BORN PINK ở Việt Nam không có đơn vị tài trợ mà chỉ có 3 đơn vị trực tiếp tham gia tổ chức đó là YG Entertainment, IME Việt Nam và Ticketbox. Chính vì vậy chi phí giá vé bị tăng hơn rất nhiều so với các quốc gia là điều tương đối dễ hiểu.

Toàn bộ thiết bị kỹ thuật của concert BORN PINK tại Hà Nội đều được vận chuyển từ Hàn Quốc và Thái Lan

Nói đi cũng phải nói lại, khán giả Việt Nam trả số tiền lớn để xem concert BLACKPINK nhưng về mức độ hoành tráng, sự đầu tư công phu hay cả những điều đặc biệt mà BLACKPINK dành riêng cho fan Việt thì rõ ràng, BORN PINK Hà Nội được đánh giá là đẳng cấp hơn rất nhiều. Điều này được ngay chính khán giả quốc tế nhận định và khẳng định nếu như biết trước Hà Nội tổ chức concert của BLACKPINK thì chắc chắn Việt Nam sẽ là sự lựa chọn đầu tiên.

Sau gần 2 năm phải giãn cách vì đại dịch, xu hướng của người Việt đang dần muốn chi tiêu cho những giá trị về tinh thần hơn là những giá trị vật chất. Không chỉ bỏ tiền ra xem ca nhạc, người trẻ Việt còn sẵn sàng chi số tiền lớn cho những trải nghiệm mới hay du lịch nhiều đất nước mà khối tài sản này từng bị nằm không trong suốt thời gian dài diễn ra đại dịch.

Trước khi BLACKPINK tổ chức concert world tour ở Hà Nội, Việt Nam cũng có nhiều show diễn "cháy vé" dù số tiền bỏ ra để thưởng thức các đêm nhạc này cũng không hề nhỏ so với mức bình quân thu nhập của người Việt. Có thể nói tới như Super Show 9 của Super Junior có giá vé từ 1,5 triệu đồng cho đến 3,8 triệu đồng nhưng đã nhanh chóng kiến trang web bị "đơ" do quá nhiều người truy cập.

Lễ hội âm nhạc Seen Festival hay 8 Wonder vừa diễn ra gần đây cũng ghi nhận tình trạng "cháy vé" khi mức giá của hai sự kiện cũng đều không hề rẻ - hạng VVIP của Seen Fest là 5,5 triệu đồng còn hạng VVIP của 8Wonder lên tới 10 triệu đồng.

Các liveshow/concert lớn khác của nghệ sĩ Việt như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu,... với mức giá cao nhất dao động từ 3 triệu đến 5 triệu cũng "bốc hơi" trong nháy mắt - chứng minh cho độ chịu chi và nhu cầu được nghe nhạc của khán giả. Bởi vậy khi BLACKPINK đến Việt Nam - một dấu mốc "lịch sử" cho ngành giải trí - văn hóa tại đất nước hình chữ S đã khiến nhiều khán giả không ngại chi một khoản tiền lớn để tận hưởng một sự kiện âm nhạc đỉnh cao đẳng cấp quốc tế đến từ một nhóm nhạc nữ toàn cầu Kpop đang ở thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp.

Sau tất cả, giá vé VIP concert BLACKPINK lên tới 10 triệu đồng - không thể phủ nhận đây là mức giá cao so với các quyền lợi khán giả được hưởng. Nhưng những gì diễn ra trong cả hai đêm nhạc vừa qua, chắc chắn người hâm mộ đều chung một cảm nhận đó chính là rất xứng đáng với một trải nghiệm âm nhạc hiếm có mà rất lâu nữa mới được thưởng thức trên "sân nhà" Việt Nam.