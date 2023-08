BLACKPINK thao thức không ngủ xả ảnh cực xinh tại Việt Nam: “Chúng mình sẽ sớm trở lại, yêu các bạn"

Sau 2 ngày kết thúc đêm concert ở Hà Nội, mới đây 3 thành viên của BLACKPINK gồm Jisoo - Jennie - Rosé đã đồng loạt đăng khoảnh khắc ở Việt Nam. Không chỉ thế, cả 3 cô gái đều cùng đăng bài viết vào thời điểm đêm và rạng sáng giờ Hàn Quốc cùng những lời nhắn gửi vô cùng tình cảm khiến fan Việt vừa mừng vừa xúc động vì BLACKPINK thương nhớ Việt Nam nhiều đến vậy.

12 giờ đêm: Jisoo đăng ảnh tại Hà Nội, nhắn gửi hẹn gặp lại fan Việt

Đúng khoảng 12 giờ đêm (giờ Hàn Quốc), trên dòng trạng thái Instagram, Jisoo gây chú ý khi chia sẻ: "I had such a good time in Vietnam, where I visited for the first time! I got a lot of energy from BLINK! See you soon. I love you" (Tạm dịch: Mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam, nơi mà mình đến thăm lần đầu tiên. Mình đã nhận được rất nhiều năng lượng từ BLINK! Hẹn sớm gặp lại. Mình yêu các bạn).

Việc Jisoo hẹn sớm gặp fan Việt khiến cộng đồng BLINK không ngừng phấn khích và hy vọng BLACKPINK sẽ sớm trở lại Việt Nam vào một ngày không xa.

Jisoo đăng tải hình ảnh chụp cùng nón lá Việt Nam

Và cả khoảnh khắc đời thường khoe thần thái siêu thực

2 giờ sáng: Jennie gửi lời cảm ơn đến fan Việt vì 2 đêm tuyệt vời, đăng hẳn clip dance cover See Tình trên story

Chỉ sau 2 tiếng Jisoo chia sẻ hình ảnh, Jennie cũng có bài đăng trên trang Instagram cá nhân. Cô nàng hào hứng gửi lời nhắn đến fan Việt: "Hà Nội. Cảm ơn rất nhiều vì 2 đêm tuyệt vời". Trên story, Jennie còn chia sẻ khoảnh khắc nhảy cover bản hit See Tình của Việt Nam và hình ảnh sân vận động Mỹ Đình lung linh huyền ảo ngập tràn lightstick và flash.

Bài đăng của Jennie với những khoảnh khắc ở Hà Nội

Đoạn clip nhảy cover See Tình cũng được Jennie chia sẻ trên story cùng dòng trạng thái: "Dành cho Blinks Việt Nam của tôi"

Khoảnh khắc sân vận động Mỹ Đình ngập tràn lightstick và đèn flash được Jennie đăng tải

5 giờ sáng: Rosé không ngủ, nói yêu Việt Nam bằng tiếng Việt "Tôi yêu bạn"

Thời điểm Rosé chia sẻ bài đăng ở Hà Nội cũng là lúc đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng ở Hàn Quốc. Không biết có phải vì nhớ fan Việt và cô nàng thao thức không ngủ được hay không nhưng dòng trạng thái của Rosé đã khiến nhiều người xúc động khi viết hẳn tiếng Việt "tôi yêu bạn" trên dòng trạng thái:

“Cuối cùng cũng đã được gặp các bạn Vblinks nên mình rất vui. Mình đã chờ ngày này rất lâu rồi. Tôi yêu bạn, Vietnam. Mình không thể chờ đợi đến ngày quay lại”.

Rosé thao thức tiết lộ đã chờ đợi ngày gặp fan Việt từ rất lâu vào lúc 5 giờ sáng

Chiếc bánh kem kỷ niệm 7 năm ra mắt nhóm từ fan Việt được Rosé chia sẻ trên trang cá nhân