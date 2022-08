BLACKPINK trong MV mới: Thời trang dẫn đầu xu hướng, Jennie gây bão cực mạnh với áo Manchester United

Đúng ngày 19/8, cư dân mạng khắp nơi đã đổ dồn sự ngóng trông vào màn trở lại của BLACKPINK với ca khúc Pink Venom. Sau kì ngủ đông dài 2 năm, 4 cô gái nhà YG đã chính thức quay trở lại khuấy động đường đua Kpop mùa hè. Đương nhiên, độ hot lần này BLACKPINK mang đến phải nói "nóng bỏng tay". Bên cạnh giai điệu bắt tai, BLACKPINK còn lồng ghép vào MV những chi tiết hết sức thú vị, lăng xê hàng loạt xu hướng thời trang - làm đẹp thời thượng dự là sẽ gây bão trong thời gian tới. Và dưới đây là 4 điểm đáng chú ý nhất.

1. Jennie diện áo Manchester United

Bóng đá và âm nhạc tưởng chừng như không liên quan đến nhau, ai ngờ Jennie lại có thể kéo chúng xích lại gần nhau chỉ nhờ 1 chiếc áo diện trong MV mới. Trong khoảnh khắc đứng rap cùng Lisa, Jennie đã khoác lên mình chiếc áo phông của Manchester United (MU) - hành động này được nhiều fan bóng đá coi là niềm an ủi của nàng thần tượng đình đám xứ Hàn dành tặng đội bóng nước Anh sau trận thua kinh hoàng ngày 14/8.

Jennie mặc áo Manchester United trong MV mới

Đây là chi tiết hiếm có trong làng âm nhạc Hàn Quốc, khiến ngay cả các fan của MU vốn không quan tâm quá nhiều đến âm nhạc giờ cũng đang đổ xô tìm hiểu và xem MV của BLACKPINK. Và thế là tên tuổi của MU lại được người ta nhắc đến nhiều hơn, BLACKPINK song song với đó cũng nhận được thêm nhiều sự quan tâm hơn trước. Cái tài này quả thực chính chỉ Jennie mới có chứ ít ai nghĩ ra được chi tiết đặc sắc đến vậy. Dù chỉ diện áo MU lên sóng vỏn vẹn có vài giây nhưng mỹ nhân YG vẫn khiến cộng đồng mạng xôn xao.



Ai rồi cũng thành fan MU - và Jennie cũng không ngoại lệ

Đoán chắc rằng chiếc áo này của MU sẽ sớm cháy hàng nhờ sự lăng xê của "thánh sold out" Jennie. Các fan còn đang đùa nhau rằng mua ngay áo MU để diện trong concert World Tour của BLACKPINK trong thời gian tới.

Manchester United đã bỏ bao nhiêu tiền để được lên sóng cùng Jennie hiện đang là câu hỏi đùa vui của đông đảo dân tình

2. Hàng loạt xu hướng thời trang thời thượng đều có trong MV này

Nhắc đến BLACKPINK, người ta sẽ tưởng tượng ra ngay sự hiện đại, thời thượng. Cả 4 cô nàng vừa là trend setter - người khởi xướng trào lưu, vừa là những cái tên lăng xê giúp các xu hướng thời trang đến gần hơn với giới trẻ. Trong lần trở lại này, các hot trend năm 2022 đều được BLACKPINK tái hiện đưa vào MV một cách triệt để và sáng tạo.

Đó là Lisa với kiểu váy cạp trễ của Miu Miu và kiểu quần bẻ cạp, là Rosé với tạo hình Barbiecore bên chiếc váy đen bóng ôm sát, là Jennie - Jisoo với áo crop top khoe eo nóng bỏng, rồi là cả 4 thành viên diện quần cargo túi hộp rất cool ngầu. Trước khi MV được ra mắt chính thức, BLACKPINK đã cho thấy cái tài bắt trend nhanh nhạy khi cho lên sóng 4 outfit Mugler với hàng loạt các chi tiết cut-out táo bạo - chi tiết chiếm sóng thời trang suốt những năm gần đây.

3. Trang điểm cá tính dẫn đầu trào lưu

Trước khi ra mắt Pink Venom, single gần nhất của BLACKPINK: How You Like That đã cho thấy sức ảnh hưởng khủng đến thế hệ trẻ. Trở lại lần này, "Hồng Đen" dự là sẽ gây bão diện rộng không thua kém gì đợt công phá trước. Ngay từ khi teaser và loạt ảnh poster tung ra, BLACKPINK đã khiến giới trẻ phát cuồng với trend xỏ khuyên môi đầy cá tính. Đến khi MV chính thức được lên sóng, dân tình lại được phen đứng ngồi không yên với kiểu tóc lẫn cách makeup dẫn đần trào lưu mà nhóm mang lại.

Dễ dàng nhận thấy nhất là kiểu đánh mắt khói, vẽ mắt Siren eyes hot hit trên TikTok - được BLACKPINK mang vào MV tái hiện vẻ chất chơi, phá cách. Các thành viên đều makeup mắt đậm với đường eyeliner to bản, đường hạ góc mắt ở mi dưới, mở góc mắt ở đầu mắt đều được tô vẽ chỉn chu cẩn thận, cho thấy khả năng bắt trend đi đầu của BLACKPINK. Bên cạnh đó, xu hướng makeup tông nude, gắn đá dưới mắt vẫn được các cô nàng lăng xê nhiệt tình.

Về kiểu tóc, BLACKPINK lần này nhiều lần lên sóng với kiểu tóc 2 bên buộc cao, đặc biệt là Rosé với tóc Na Tra và cách nhuộm tóc hidden đen - bạch kim siêu cuốn hút. Chị cả Jisoo cá tính bất ngờ với tóc mái dày cộp trong phân cảnh diện áo Dior, còn Jennie lại chất chơi với tóc tết phóng khoáng. Được quan tâm hơn cả còn có Lisa với nhiều lần lộ trán trong màu tóc hồng tím - dự sẽ là màu tóc được chị em học theo trong thời gian tới đây.

4. Mang đậm hơi thở phương Tây

Ngoài những bộ trang phục on trend cập nhật xu hướng, BLACKPINK trong lần trở lại này còn khiến dân tình bất ngờ với sự phá cách trong trang phục mang phong cách hip hop bụi bặm và phóng khoáng. Lisa mở đầu MV với chiếc áo cúp ngực màu nude siêu gợi cảm, tiếp đến là Jennie - Jisoo với kiểu quần shorts ôm sát để lộ lấp ló vòng 3. Khi quay lưng lại với ống kính, 2 nàng mỹ nhân đốt mắt dân tình với cặp mông đầy đặn, điều mà ít khi các thần tượng Kpop dám thể hiện trong MV ca nhạc.

Không còn giới hạn ở sự an toàn, đóng khung trong những bộ trang phục kín đáo như trước đây, BLACKPINK hiện giờ ngày càng quyến rũ, táo bạo hơn về khoản trang phục. Từ 4 bộ cánh Mugler trong teaser cắt khoét mạnh tay ở vòng 1 - chân váy ngắn cũn khoe chân cho đến loạt outfit trong Pink Venom, BLACKPINK đã thể hiện rõ ràng định hướng Mỹ tiến, theo đuổi phong cách hip hop đậm chất Mỹ, khoe ra phong thái gợi cảm, phóng khoáng của con gái phương Tây. Ngày 28/9 tới đây, nhóm sẽ trình diễn trên VMAs - dự là sẽ lần nữa khiến dân tình lác mắt với độ táo bạo trong trang phục.

Ảnh, video: YouTube, Twitter