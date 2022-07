Đỉnh như BLACKPINK: Giúp thương hiệu hanbok tăng 4000% doanh thu, mở đường cho xu hướng cách tân trang phục truyền thống

Giữa năm 2020, BLACPINK cho ra mắt MV How You Like That nhận về vô số sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nổi bật trong số đó là khoảnh khắc 4 cô nàng khoác lên mình trang phục hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc được cách tân theo hướng đầy mới lạ, hiện đại và độc đáo. Hình ảnh BLACKPINK diện hanbok đến giờ mỗi khi nhìn lại vẫn khiến dân tình nức nở khen ngợi vì quá đỗi xinh đẹp và sáng tạo.

Và đương nhiên, trang phục đẹp đi cùng sức ảnh hưởng của BLACKPINK thì không thể nào không hot. Mới đây, NTK Kim Handa - người tạo nên 4 bộ hanbok cách tân này của BLACKPINK đã xuất hiện trên show Things Are Suspicious These Days và có những chia sẻ bất ngờ. Cô cho biết, sau khi BLACKPINK diện hanbok do mình thiết kế, doanh số bán hàng đã tăng khoảng 3000 - 4000% so với trước đây. "Tôi nghĩ mình đã sử dụng hết may mắn của cuộc đời khi thiết kế ra những bộ hanbok cho BLACKPINK".

Kim Handa chia sẻ: "Trang phục nổi tiếng nhất mà tôi từng tạo ra là bộ hanbok trong MV How You Like That của BLACKPINK. Cả 4 bộ trang phục đều đã nhận được phản hồi rất tốt trên toàn thế giới. Mỗi khi có đơn đặt hàng thì chuông báo sẽ vang lên. Và ngay sau khi MV của BLACKPINK được phát hành thì chuông báo cứ thế vang lên không ngớt. Tất cả các đơn đặt hàng đều đến từ nước ngoài. Đây là lần đầu tiên trang phục của tôi nổi tiếng như vậy kể từ khi sáng lập thương hiệu thời trang".

Không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ netizen, trang phục hanbok cách tân của BLACKPINK còn được báo chí và truyền thông quốc tế đánh giá cao. 4 cô nàng với sức ảnh hưởng khổng lồ, diện những bộ hanbok pha trộn hài hòa nét hiện đại lẫn tính truyền thống, đã kích thích người dân toàn cầu tìm hiểu về văn hóa xứ kim chi.

Bộ hanbok của Jennie được lấy cảm hứng từ chiếc áo choàng phượng hoàng - từng là trang phục quen thuộc của các học giả cổ điển trong triều đại Joseon. Jennie cũng chính là người đưa ra cao kiến về việc làm hanbok cách tân: “Jennie đã đưa ra rất nhiều ý tưởng khi thiết kế bộ hanbok này. Cô ấy cho tôi xem một bức ảnh, và đó là một bức ảnh người mẫu mặc trang phục phương Tây có pha trộn phong cách Hàn Quốc, và tôi bị cuốn hút bởi thiết kế này” - NTK của BLACKPINK tiết lộ

Lisa được khen ngợi vì đem văn hóa Thái Lan, tái hiện hình ảnh quê hương theo cách đầy tinh tế. Bên trên, cô nàng diện hanbok cách tân Hàn Quốc và bên dưới là váy truyền thống của Thái Lan

Bộ đồ của Rosé lấy cảm hứng từ cheollik - trang phục các quan văn võ triều đại Goryeo (từ thế kỷ 10-14)

Tạo hình và trang phục của Jisoo trong hình đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Bộ hanbok của cô nàng được đánh giá cao bởi phần độn vai sang chảnh, màu sắc kết hợp hài hòa bắt mắt không chê vào đâu được

Sau BLACKPINK, nhiều nhóm nhạc lẫn các nghệ sĩ Kpop khác cũng diện hanbok cách tân để quảng bá. Tuy nhiên, rõ ràng hiệu ứng truyền thông lẫn sự quan tâm từ netizen không thể nào vượt được 4 cô gái vàng nhà YG.

CLC từng diện trang phục hanbok cách tân khi biểu diễn

Oh My Girl diện hanbok cách tân đen

