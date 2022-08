BLACKPINK cứ trở lại là dẫn đầu xu hướng làm đẹp, 2 năm trước đã chất, bây giờ còn đỉnh và ngầu hơn

Jisoo trong dự án How You Like That cũng nhận về vô vàn chú ý với makeup - tóc tai. Concept trang điểm nốt ruồi giả - tóc đeo phụ kiện nơ to bản của Jisoo ngay khi tung ra đã được giới trẻ cực kì hưởng ứng, rất nhiều bạn gái nước ngoài lẫn Việt Nam đồng loạt học theo giao diện này của cô nàng. Mái tóc dài được xõa ra mơ màng che mặt, kết hợp với chấm nốt ruồi giả 2 bên đầu mắt khiến Jisoo trở nên ma mị, hút hồn, xen lẫn nét sang chảnh quý cô cùng vẻ cá tính sắc sảo