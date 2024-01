BLACKPINK sẽ comeback vào giữa năm, YG xóa luôn hit gây tranh cãi?

BLACKPINK được nhận định sẽ comeback vào quý 2 - quý 3 năm 2024

Sau khi công bố không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG, các thành viên BLACKPINK đang hoạt động cật lực với những dự án cá nhân. Điều này khiến cho người hâm mộ 4 cô gái toàn cầu vừa mừng vừa lo vì rất có thể hoạt động nhóm sẽ phải kéo dài tương đối xa.

Tuy nhiên mới đây, trang tin Ten Asia của Hàn Quốc đã đưa ra những nhận định mới nhất về khoảng thời gian BLACKPINK comeback. Cụ thể theo ghi nhận mới nhất, cổ phiếu YG đang sụt giảm chưa từng có từ năm 2020 cho đến nay. Chính vì vậy, theo các chuyên gia Hàn Quốc, YG sẽ phải sớm đẩy nhanh tiến độ để BLACKPINK trở lại và cứu vãn tình hình.

Cổ phiếu YG sụt giảm nhất từ 2020 đến nay sau khi công bố BLACKPINK không tái ký hợp đồng cá nhân

Ông Lee Ki Hoon, nhà nghiên cứu tại Hana Securities, cho biết: “Sẽ cần thời gian để xác nhận quy mô của toàn bộ chuyến lưu diễn cho đến lần trở lại tiếp theo của BLACKPINK. Ước tính vào khoảng quý 2 và quý 3 năm nay. Cuối cùng, sự tăng trưởng của BABY MONSTER là vô cùng quan trọng. Thế nhưng, người ta đánh giá rằng việc quảng bá chưa tốt và phản ứng thực tế của thị trường trong nước về BABY MONSTER chưa được như mong đợi”.

Ngoài ra, Lee Hwa Jeong, nhà nghiên cứu tại NH Investment & Securities, cho biết: "Giá cổ phiếu hiện tại đã giảm đến mức loại trừ những kỳ vọng về hoạt động trong tương lai của BLACKPINK. Vì vậy chỉ còn lại những tình huống tích cực nhờ sự thành công của BABY MONSTER, album mới của TREASURE và việc BLACKPINK quay trở lại hoạt động cùng nhóm".

Trước đó, YG đã có động thái về việc khảo sát người hâm mộ về buổi biểu diễn BORN PINK finale tại Seoul vào tháng 9 vừa qua. Vì vậy, rất có thể YG đang có những kế hoạch cụ thể để sớm đưa BLACKPINK trở lại cũng như đi tour vào quý 4/2024 như dự đoán của truyền thông Hàn trước đó.

BLACKPINK dự kiến sẽ comeback vào quý 2 - quý 3 và có tour diễn vào quý 4/2024

YG bất ngờ xóa hit game The Girls tại các nền tảng nhạc số

Tối 18/1, mạng xã hội Twitter rần rần xôn xao về việc ca khúc The Girls - ca khúc quảng bá cho trò chơi BLACKPINK: The Game bất ngờ “bốc hơi” khỏi các nền tảng nhạc số như Apple Music, Spotify, YouTube Music. Ngay sau đó, nhiều người dùng nhận ra ca khúc này được xóa (hoặc ẩn) toàn bộ trên các nền tảng và chỉ ngoại trừ Châu Á vẫn có thể tìm kiếm. Chính điều này khiến cho các fan đặt nghi vấn rất có thể YG đã chủ động xóa ca khúc The Girls để đưa vào album mới của BLACKPINK.

Ca khúc The Girls bất ngờ bị xóa khỏi các nền tảng nhạc số

Thông tin khiến cư dân mạng quốc tế không khỏi xôn xao

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng đây là một sự cố ngoài kiểm soát. Theo đó vào sáng 19/1, trang chính thức của BLACKPINK: The Game trên nền tảng Twitter đã đưa ra thông báo về việc tiếp nhận thông tin ca khúc The Girls bị xóa và sẽ kiểm tra lại vấn đề này.

Đại diện BLACKPINK: The Game cho biết đã tiếp nhận thông tin và sớm kiểm tra lại vấn đề

Trước đó, ca khúc duy nhất BLACKPINK phát hành trong năm 2023 là The Girls - nhạc chủ đề game. Ca khúc được YG nộp đề cử Grammy nhưng cộng đồng mạng đánh giá không thuyết phục. Trong đó 2 hạng mục nhóm nhắm tới đều nằm trong Big 4 (4 giải quan trọng nhất Grammy) bao gồm Record of the Year và Song of the Year. BLACKPINK đã có 3 năm liên tiếp từ 2020-2022 nộp đề cử cho Grammy, bao gồm cả hạng mục Best New Artist nhưng chưa chạm đến đề cử. Việc "tham vọng" Big 4 cho một bài hát chủ đề game, không được quảng bá bài bản mang về nhiều ý kiến trái chiều.