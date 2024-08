BLACKPINK đạt cột mốc kỷ lục 2 tỷ lượt xem với "Kill This Love"

Tính đến ngày 31/8/2024, MV Kill This Love của BLACKPINK đã chính thức đạt cột mốc 2 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Với thành tích này, BLACKPINK trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên, nhóm nữ đầu tiên trên thế giới sở hữu 2 MV cán mốc 2 tỷ views. Trước đó, MV DDU-DU DDU-DU của 4 cô gái đã xuất sắc làm được điều này và tiến tới con số 3 tỷ.

Trong lịch sử Kpop, hiếm có nhóm nhạc nào chạy đường dài tốt trên nền tảng YouTube như BLACKPINK. Thành tích kể trên đã nối dài loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho sự nghiệp đỉnh cao của nhóm nữ toàn cầu.

Poster ăn mừng Kill This Love 2 tỷ views do YG đăng tải

MV Kill This Love được phát hành vào tháng 4/2019, là một trong những sản phẩm "đinh" đóng vai trò quan trọng trong việc đưa tên tuổi BLACKPINK ra quốc tế. Ở thời điểm quảng bá Kill This Love, BLACKPINK "đụng độ" với 2 đối thủ lớn nhất làng nhạc - BTS và TWICE, tạo nên "thế trận" vô cùng thú vị trên các BXH.



BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

MV Kill This Love là một trong những sản phẩm "cộp mác" màu sắc BLACKPINK nhất, chứa hàng loạt khoảnh khắc "iconic" của 4 cô gái. Phong cách chiến binh mạnh mẽ, thông điệp "giết chết tình yêu" được thể hiện sắc sảo qua bản phối hip-hop với âm thanh trống - kèn cường điệu đã làm nên một ca khúc "nặng đô" nhưng ấn tượng từ lần đầu nghe.

MV để lại hàng loạt khoảnh khắc "iconic"

Một trong những sản phẩm ấn tượng nhất sự nghiệp BLACKPINK

Đến hiện tại, khi đã 5 năm trôi qua kể từ khi BLACKPINK ra mắt Kill This Love. Nhưng nốt cao của Rosé, phân đoạn rap chung của Lisa - Jennie và vũ đạo điểm nhấn với đoạn gạch đá bùng nổ vẫn là những giây phút khó quên nhất với các BLINK. Là MV được xếp vào hàng biểu tượng Kpop, Kill This Love trở thành văn mẫu cho rất nhiều nhóm nhạc tham khảo khi theo đuổi concept mạnh mẽ, cá tính.