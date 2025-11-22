“Black Tech Day” lớn trong năm: Điện thoại giảm gần 10 triệu đồng, phụ kiện từ 9.000 đồng

Từ đầu tháng 11, hệ thống bán lẻ Di Động Việt đã diễn ra xuyên suốt nhiều chương trình ưu đãi lớn, khởi động cho tuần black friday sắp diễn ra. Ở tuần cuối cùng của tháng 11, hệ thống còn triển khai chính sách giảm giá đặc biệt cho các dòng máy và phụ kiện chính hãng trong khung giờ vàng.

"Deal suốt tháng - Giảm cực sâu" tại Di Động Việt diễn ra trong cả tháng 11.

Deal sốc giảm riêng cho điện thoại, tablet, MacBook

Từ 24/11 đến 27/11, trên toàn hệ thống Di Động Việt, nhóm sản phẩm đang được người dùng ưa chuộng sẽ được đưa về mức giá chưa từng có. Đơn cử, Samsung Galaxy Z Flip7 sẽ về mức 21,6 triệu đồng, iPhone 16 về giá 20,4 triệu đồng, Galaxy S25 Ultra giá sốc chỉ còn 24,19 triệu đồng, Xiaomi 15T giá chỉ còn 12,59 triệu đồng hay iPad Air M3 chỉ từ 12,9 triệu đồng…

Samsung Galaxy S25 Ultra là một trong những sản phẩm sẽ có giá bán sốc.

Bên cạnh nhóm điện thoại, tablet, MacBook, khách hàng quan tâm phụ kiện chính hãng hay thiết bị chăm sóc cá nhân cũng sẽ có deal hời. Trong 4 ngày từ 24 - 27/11, nhiều sản phẩm sẽ được bán với giá từ 9.000 đồng đến 199.000 đồng, số suất mỗi ngày có giới hạn nên sẽ ưu tiên cho những khách hàng có mặt sớm. Một số sản phẩm nổi bật như cáp Mophie giá 9.000 đồng, máy cạo râu Enchen K8 còn 99.000 đồng hay loa Edifier MP85 về mức 199.000 đồng…

Bùng nổ "Khung giờ vàng", giảm thêm đến 500.000 đồng

Từ 28/11 đến 30/11, chương trình "Khung giờ vàng" sẽ được chính thức áp dụng. Trong 2 khung giờ 08h00 - 12h00 và 12h00 - 22h00 mỗi ngày, khách hàng khi mua sắm điện thoại, MacBook, tablet sẽ được giảm thêm đến 500.000 đồng trên giá đã giảm.

Nhờ áp dụng đồng thời các ưu đãi, chi phí sở hữu thiết bị dịp này được tối ưu đáng kể. Đơn cử như Samsung Galaxy Z Fold7 giảm gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 37,49 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max về mức 37,2 triệu đồng hay iPhone 14 Pro Max 128GB Likenew (đã qua sử dụng) cũng chỉ từ 17,8 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max sẽ về giá cực tốt trong dịp sale lớn lần này.

Đối với phân khúc tầm trung, các đại diện như Xiaomi 15T Pro, OPPO Reno14 F 5G hay Samsung Galaxy A56 5G cũng lần lượt về mức giá "chạm đáy", lần lượt chỉ còn 16,69 triệu đồng, 9,7 triệu đồng và 7,99 triệu đồng. Đặc biệt, mẫu Redmi Note 14 có giá chỉ từ 4,29 triệu đồng là lựa chọn cực tốt để người dùng cân nhắc.

Áp dụng đồng thời với các ưu đãi về giá, Di Động Việt vẫn có chương trình dành riêng cho khách hàng muốn lên đời máy với chi phí tiết kiệm. Khách hàng sẽ được trợ giá đến 4,5 triệu đồng kèm giá thu máy cũ cam kết tốt so với thị trường, máy cũ chỉ xét ngoại quan, không bung máy.

Bên cạnh đó, với chương trình "Trả góp 30": 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp khách hàng vẫn dễ dàng sắm đồ công nghệ chính hãng, thuận tiện phân bổ chi tiêu. Về chính sách bảo hành, ngoài thời gian bảo hành của hãng, hệ thống bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày với máy hư, rơi vỡ để khách hàng an tâm tuyệt đối khi sử dụng.

Xếp hàng săn deal 59.000 đồng

Cũng trong 3 ngày từ 28/11 đến 30/11, tại 5 cửa hàng Di Động Việt: 300 Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài; 385 Quang Trung, Phường Gò Vấp; 619 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng; 97 Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức và 307 Đường 3/2, Phường Vườn Lài sẽ diễn ra "deal sốc" chỉ từ 59.000 đồng.

Nhiều deal mua sắm đợt này sẽ được áp dụng cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng Di Động Việt.

Ngoài mua sắm phụ kiện giá hời, khách hàng chỉ cần check-in tại bất kỳ booth sự kiện nào trong 5 cửa hàng trên sẽ đều nhận được quà tặng. Đại diện Di Động Việt chia sẻ:

"Năm nay Black Friday tại Di Động Việt diễn ra xuyên suốt tháng 11 với rất nhiều chương trình hấp dẫn theo khung giờ, theo tuần… Tại các cửa hàng, lượng khách đến trực tiếp tìm hiểu chương trình, mua sắm đã ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ tháng trước, dự kiến vào tuần cuối tháng sẽ còn sôi động hơn vì rơi vào tuần lễ sale lớn trên toàn thị trường".

Khách hàng lựa chọn Di Động Việt là nơi mua sắm công nghệ uy tín trong dịp Black Tech Day.

Độc giả có nhu cầu tham khảo chi tiết về chương trình "Black Tech Day" hoặc các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website didongviet.vn hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).

Di Động Việt không chỉ là nơi mua sắm di động mà còn là hệ sinh thái công nghệ toàn diện, phục vụ mọi thiết bị thông minh, giúp bạn nâng tầm trải nghiệm cuộc sống và công việc.