Nên chọn iPhone 15 hay iPhone 16 cuối năm 2025 nếu không thích iPhone 17?

iPhone 15 và iPhone 16 trở thành những mẫu điện thoại đáng mua cuối năm 2025

Nhìn thoáng qua, iPhone 15 và iPhone 16 vẫn mang ngôn ngữ thiết kế trẻ trung với khung viền nhôm bo cong nhẹ. Kết hợp mặt lưng kính nhám mờ và phần Dynamic Island đặc trưng. Cảm giác cầm nắm vẫn vô cùng dễ chịu, nhẹ và ít bám vân tay hơn so với dòng Pro.

iPhone 16 vẫn giữ được độ hoàn thiện cao, mang đến cảm giác sang trọng đặc trưng từ Apple, kết hợp những gam màu pastel nhẹ nhàng. iPhone 15 lại ghi điểm bởi vẻ ngoài thanh thoát và trọng lượng nhẹ, phù hợp cho người dùng thích sự tinh gọn với những tông cơ bản như đen, xanh dương, xanh lá, vàng và hồng.

Trong khi iPhone 17 năm nay gây chú ý với khung nhôm mới và camera tinh chỉnh. Tuy nhiên, với một số người dùng thì đặc điểm này không đủ lớn để tạo ra sự khác biệt.

Nếu nói về sức mạnh phần cứng, cả iPhone 15 và iPhone 16 đều không khiến người dùng phải thất vọng. iPhone 15 được trang bị chip Apple A16 Bionic từng xuất hiện trên dòng 14 Pro Max năm 2025. Con chip này vốn đã nổi tiếng với hiệu năng mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt. iPhone 16 nâng cấp lên A18, hiệu suất CPU và GPU tăng khoảng 30-40% và Neural Engine xử lý tác vụ học máy nhanh gấp đôi. Nhờ đó, máy hoạt động mượt mà hơn trong những tác vụ nặng như quay phim, chỉnh ảnh hoặc chơi game.

Hiệu năng thực tế iPhone 15 và iPhone 16 không chênh lệch quá nhiều

Tuy nhiên, ở điều kiện sử thực tế, sự khác biệt giữa A16 và A18 không quá rõ rệt. Các test hiệu năng tổng thể cho thấy iPhone 16 chỉ nhỉnh hơn iPhone 15 từ 10 - 15%, khó có thể cảm nhận bằng mắt thường. Cả hai đều đáp ứng cho mọi nhu cầu từ công việc, giải trí đến chơi game đồ họa cao. Đặc biệt là vẫn dư sức dùng ổn định thêm 3-4 năm nữa nhờ vào khả năng tối ưu phần mềm iOS.

Về khả năng nhiếp ảnh, cả hai máy đều sở hữu camera kép 48MP với cảm biến chính và góc siêu rộng, hỗ trợ Smart HDR 5, Deep Fusion, cùng khả năng quay 4K Dolby Vision. Điểm khác biệt năm ở phần mềm xử lý hình ảnh, iPhone 16 vượt trội với khả năng nhận diện khuôn mặt và vật thể nhanh hơn. Đồng thời cải thiện khả năng chụp đêm nhẹ.

Nhưng trong hầu hết các tình huống, ảnh chụp từ hai máy khó phân biệt nếu không soi kỹ. Nói cách khác, với người dùng không chuyên, iPhone 15 vẫn cung cấp chất lượng ảnh đủ tốt để chia sẻ, lưu giữ kỷ niệm và sử dụng lâu dài. Người dùng không cần thiết chi thêm nhiều tiền để đổi sang model mới.

Cả hai mẫu iPhone 15 và iPhone 16 đều sở hữu thời lượng pin ổn định, sạc nhanh qua cổng USB-C và hỗ trợ MagSafe. Trong điều kiện sử dụng thực tế, iPhone 16 chỉ hơn thế hệ tiền nhiệm khoảng 5-7% thời lượng pin, tức là chênh lệch không quá đáng kể. Nếu bạn thường xuyên di chuyển, làm việc liên tục trên điện thoại, cả hai đều đáp ứng trọn vẹn một ngày dài với tác vụ trung bình.

Theo ghi nhận tại hệ thống cửa hàng Viettablet, thị trường cuối năm 2025 đang chứng kiến đợt giảm giá sâu cho cả iPhone 15 và iPhone 16. Cụ thể, iPhone 15 128GB hiện có giá khoảng 11,7 triệu đồng cho bản like new và 13,9 triệu đồng cho bản chính hãng mới nguyên seal. Mức giá này thấp hơn khoảng 3-4 triệu đồng so với iPhone 16 cùng dung lượng, thậm chí rẻ hơn tới gần 10 triệu đồng so với iPhone 17.

Giá bán iPhone 15 và iPhone 16 có sự thay đổi đáng kể từ khi iPhone 17 ra mắt

Cũng theo ghi nhận tại Viettablet, iPhone 16 128GB đang được bán với giá 15,4 triệu đồng cho máy cũ, 16,1 triệu đồng cho máy mới. Đây là mức chênh hợp lý cho những ai muốn trải nghiệm chip A17, màu sắc và camera mới.

Có thể nói, đối với một số người dùng thì iPhone 15 và iPhone 16 là lựa chọn hợp lý hơn so với mẫu iPhone 17. Bởi nếu xét về thực tế, iPhone 15 và iPhone 16 vẫn mang đến trải nghiệm tương tự dòng iPhone 17. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở những chi tiết nhỏ vốn không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm hàng ngày. Hơn nữa, mức giá hiện tại của hai dòng máy này đang cực kỳ hấp dẫn. Đặc biệt là iPhone 15 khi vừa có cấu hình mạnh, vừa tiết kiệm gần chục triệu đồng so với iPhone 17.