CellphoneS chính thức mở bán OPPO Find X9 series, ưu đãi bộ quà tặng đến 10 triệu

Hệ thống CellphoneS chính thức bắt đầu mở bán với giá OPPO Find X9 series ưu đãi tại hơn 150 cửa hàng trên toàn quốc. Khách hàng mua OPPO Find X9 series sẽ sở hữu ngay Gói dịch vụ Premium độc quyền, bao gồm: Bảo hành 24 tháng cùng 12 tháng bảo hiểm rơi vỡ màn hình, dịch vụ bảo hành tận nơi siêu tốc trong 90 phút, áp dụng tại toàn bộ quốc gia và vùng lãnh thổ giúp quá trình sử dụng luôn thuận tiện và an toàn. CellphoneS còn tặng kèm gói Google One AI Premium 3 tháng và miễn phí 5G Viettel cho thuê bao Viettel.

Đặc biệt chương trình Thu cũ - lên đời Find X9 series được trợ giá lên đến 4 triệu, kết hợp với các ưu đãi dành cho thành viên Smember (giảm thêm tới 1% cho hạng SVIP) nhằm hỗ trợ tối đa trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Khách hàng trải nghiệm Oppo Find X9 mới tại cửa hàng CellphoneS.

CellphoneS hỗ trợ đa dạng hình thức thanh toán và Trả góp "3-Không" gồm: 0% lãi suất – 0 đồng trả trước – 0 phí chuyển đổi thông qua thẻ tín dụng và các đơn vị tài chính uy tín như Home Credit, Shinhan Finance và Kredivo, giúp khách hàng mua sắm thuận tiện và tiết kiệm.

Được định vị là "King of Camera", OPPO Find X9 Pro và Find X9 sở hữu hệ thống camera đỉnh cao được hiệu chỉnh bởi hãng quang học danh tiếng Hasselblad. Máy được trang bị hiệu năng mạnh mẽ, màn hình 120Hz viền siêu mỏng, viên pin lớn hỗ trợ sạc nhanh Super VOOC và tích hợp Trợ lý AI Gemini, mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp và thông minh cho người dùng.

Sắc màu nổi bật và cụm camera lớn là điểm gây chú ý của OPPO Find X9 series.

Hiện sản phẩm OPPO Find X9 series đã được trưng bày tại các khu vực trải nghiệm, khách hàng có thể ghé qua cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc để tận tay cảm nhận thiết kế và những nâng cấp của dòng smartphone cao cấp của OPPO.

Hệ thống CellphoneS hiện là một trong những điểm mua sắm sản phẩm OPPO uy tín trên thị trường, cung cấp hàng chính hãng với mức giá cạnh tranh, đi kèm nhiều chính sách thu cũ – lên đời và giải pháp thanh toán linh hoạt. Việc mở rộng độ phủ tại các tỉnh thành tiếp tục giúp khách hàng khu vực địa phương dễ dàng tiếp cận các sản phẩm OPPO cùng dịch vụ tiêu chuẩn cao của hệ thống.

CellphoneS mở bán OPPO Find X9 series cho khách hàng đặt trước.

Khách hàng cũng có thể đến hệ thống 30 trung tâm bảo hành và sửa chữa Điện Thoại Vui thuộc CellphoneS để được hỗ trợ dịch vụ bảo hành, sửa chữa và thay thế linh kiện chính hãng sau thời gian dài sử dụng.

Khách hàng quan tâm các dòng sản phẩm điện thoại OPPO như A-series, Reno-series và Find-series có thể trải nghiệm và mua sắm trực tiếp tại hơn 150 cửa hàng CellphoneS trên 30 tỉnh thành toàn quốc, hoặc đặt hàng qua website và hotline 18002097 để được tư vấn. Hệ thống hỗ trợ giao hàng tận nơi không phụ phí, đồng thời cung cấp đa dạng phương thức thanh toán, bao gồm thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán trực tuyến, mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trên toàn quốc.