Black Myth: Wukong báo tin xấu cho người chơi, game thủ than khóc, mong rằng chỉ là "nói đùa"

Black Myth: Wukong đích thị là một dự án bom tấn đình đám nhất năm 2024, thậm chí được đề cử cho cả hạng mục Game of the Year tại sự kiện The Game Awards tới đây.

Sở hữu đồ họa đỉnh cao, phong cách chơi lôi cuốn và trên hết là những tình tiết cốt truyện được phát triển từ Tây Du Ký đã khiến không ít fan của trò chơi bị "hớp hồn". Tất nhiên, tới nay đã hơn 3 tháng kể từ khi trò chơi ra mắt và điều mọi game thủ chờ đợi nhất vẫn chỉ là bao giờ thì Black Myth: Wukong có các bản DLC tiếp theo để làm sáng tỏ hơn cốt truyện.

Có quá nhiều thông tin xoay quanh các DLC của Black Myth: Wukong. Đầu tiên, một số nguồn khẳng định rằng Game Science sẽ tung ra các bản DLC này vào giai đoạn Tết nguyên đán, hay cụ thể là trong tháng 2/2025 tới đây.

Mọi thứ có phần "rối" hơn đôi chút khi Feng Ji, CEO của Game Science lại vui vẻ thông báo rằng sẽ có một bất ngờ lớn dành cho các fan của Black Myth: Wukong trong dịp cuối năm này. Đây có lẽ là phút giây hào hứng hơi quá đà của ông sau khi Black Myth: Wukong giành giải thưởng Ultimate Game of the Year tại sự kiện Golden Joystick Awards vừa qua. Điều này cũng khiến không ít game thủ của trò chơi háo hức chờ đợi.

Thế nhưng chỉ ít ngày sau đó, Feng Ji đã có màn "quay xe" ngay sau đó. Mới đây, vị CEO này khiến không ít người ngỡ ngàng khi thừa nhận mình rất hối hận vì đã phát biểu như vậy, đồng thời cho rằng các DLC của Black Myth: Wukong thậm chí còn chưa được phát triển. Game Science quả thật rất biết cách chơi đùa với cảm xúc của các game thủ. Rõ ràng, phát biểu của Feng Ji đã khiến không ít người hụt hẫng.

Dẫu vậy, vẫn có không ít người tin rằng đây chỉ là lời "nói đùa" của vị CEO này để đảm bảo yếu tố bảo mật. Theo nhiều nguồn tin, Black Myth: Wukong ban đầu dự kiến có 13 chương nhưng sau đó đã phải cắt ngắn thời lượng và nội dung để kịp thời điểm ra mắt. Những chương còn lại sẽ được chuyển thể thành các DLC sau này.