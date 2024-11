Một bom tấn phải tuyên bố đóng cửa chỉ sau 2 tháng ra mắt, cái kết của kẻ đạo nhái khiến cộng đồng game thủ hả hê

1 bom tấn “đạo nhái” phải đóng cửa

Đó chính là câu chuyện của Miraibo GO. Được biết, trò chơi này ra mắt vào ngày 10/10 vừa qua và nhanh chóng khiến cộng đồng game quốc tế phải bàn tán xôn xao. Nguyên do là bởi Miraibo GO là một tựa game sinh tồn thế giới mở, có lối chơi và cảm hứng thiết kế gần như giống 100% với Palworld và Pokémon Go.

Mới đây, DREAMCUBE - đơn vị phát triển của Miraibo GO đã thông báo đóng cửa dự án game này vào ngày 17/1/2025. Nguyên do được đưa ra là bởi công ty phải điều chỉnh chiến lược phát triển và vận hành trò chơi, song chủ yếu là do tranh chấp bản quyền với Nintendo. Đây là kết cục không quá bất ngờ, thậm chí đã được tiên liệu từ trước bởi Miraibo GO “đạo nhái” quá rõ ràng.

Không quá bất ngờ với số phận của bom tấn này

Cũng dễ hiểu thôi bởi ngay từ những trailer đầu tiên, Miraibo GO đã cho thấy sự trùng hợp đến mức kỳ lạ với Palworld - một siêu phẩm khác ra mắt vào tháng 1 năm nay. Trước đó, chính Palworld đã bị Nintendo kiện vì vi phạm bằng sáng chế của họ, liên quan tới vấn đề sử dụng cơ chế bắt giữ sinh vật trong trò chơi, ném bóng và chiến đấu trong gameplay.

Trong khi chính Palworld còn đang chật vật với vụ kiện tụng thì Miraibo GO dường như không may mắn như vậy. Rõ ràng, việc tranh chấp bản quyền với một “ông lớn” như Nintendo là chuyện không hề đơn giản. Việc ngừng hoạt động dường như chỉ là kết cục tất yếu, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi.

Cộng đồng game thủ không quá bất ngờ trước kết cục của Miraibo GO.

Hiện tại, trò chơi đã vô hiệu hóa dịch vụ nạp tiền. Với những game thủ đã nạp gói VIP mà chưa sử dụng, NPH cũng sẽ hỗ trợ hoàn tiền trong thời gian tới. Miraibo GO chính thức đóng cửa vào ngày 20/12/2024 và sẽ chặn truy cập từ ngày 17/1/2025.