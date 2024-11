Fan quá đông, Black Myth: Wukong chiến thắng giải game hay nhất năm

Theo Forbes, Black Myth: Wukong đã giành chiến thắng lớn tại Golden Joystick Awards lần thứ 42 khi đoạt giải Ultimate Game of The Year - giải thưởng do người hâm mộ toàn quyền bầu chọn.

Trong số 12 triệu phiếu bầu thu thập được cho 21 hạng mục, Black Myth: Wukong còn nhận thêm giải Thiết kế hình ảnh xuất sắc nhất. Trước đó, từng có tranh cãi trong cộng đồng game thủ khi trò chơi này không xuất hiện trong một số hạng mục quan trọng.

Golden Joystick Awards còn được biết đến là Giải thưởng game của công chúng và là một trong những giải thưởng lâu đời nhất của ngành trò chơi điện tử với lịch sử 42 năm kể từ khi thành lập.

Black Myth: Wukong giành chiến thắng tại giải thưởng Ultimate Game of The Year (Game hay nhất năm) tại Golden Joystick Award

Dù vậy, danh hiệu Ultimate Game of The Year không yêu cầu danh sách đề cử cụ thể, và người chơi có thể bình chọn bất kỳ trò chơi nào. Black Myth: Wukong vươn lên dẫn đầu, vượt qua các đối thủ nặng ký khác.

Black Myth: Wukong giành 2 giải thưởng tại Golden Joystick Award nhờ lượng fan cực kỳ hùng hậu

Nhà phát triển trò chơi đã bày tỏ lòng biết ơn tới cộng đồng người hâm mộ trên X (tiền thân là Twitter): "Kết quả bình chọn cuối cùng của Golden Joystick Awards hoàn toàn là công sức của các fan càng làm cho chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa với chúng tôi. GameScience xin dành lời cảm ơn chân thành đến các bạn, những Thiên Mệnh Nhân (nhân vật mà người chơi vào vai trong game), vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ" .

Final Fantasy VII Rebirth và Helldivers 2 cũng ghi dấu ấn với bốn giải thắng cho mỗi game trong các hạng mục khác nhau. Balatro, một tựa game thẻ bài được đánh giá cao, đã giành giải Game độc lập xuất sắc nhất và Game có lối chơi đột phá nhất, trong khi Satisfactory thắng giải PC game của năm.