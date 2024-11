Thêm một tựa game được chuyển thể thành phim live-action, người chơi phấn khích trước nhan sắc nữ chính

Việc chuyển thể các tựa game lên phim ảnh đang diễn ra rất đều đặn và có xu hướng phát triển mạnh trong những năm gần đây.

Thậm chí sẽ chẳng quá nếu nói rằng hàng loạt dự án thành công còn góp phần đưa tựa game "bay cao" hơn. Đơn cử như trường hợp của Cyberpunk: Edgerunners là nguyên nhân chính khiến bom tấn Cyberpunk 2077 có màn hồi sinh mạnh mẽ. Tương tự như vậy là The Last of Us khi được chiếu trên HBO. Hay gần đây, Arcane của Riot Games cũng thu về thành công rực rỡ.

Thế nên, thông tin series Tomb Raider nổi tiếng được chuyển thể thành phiên bản live-action đang thu hút được sự quan tâm của khá nhiều game thủ.

Về bản chất, Tomb Raider có thể coi là series huyền thoại trong lòng của nhiều người. Với hơn 20 năm tuổi đời, Lara Croft cũng đã trở thành cái tên quá đỗi quen mặt với nhiều người. Trò chơi xoay quanh nhà khảo cổ học hư cấu Lara người đi khắp thế giới để tìm kiếm những món đồ tạo tác bị thất lạc và xâm nhập vào những ngôi mộ và tàn tích nguy hiểm. Với phong cách chơi tập trung vào những màn giải đố, phiêu lưu và tất nhiên, cả những trận chiến mãn nhãn, Lara Croft luôn là một trong những nữ chính được yêu thích bậc nhất trong ngành công nghiệp game thế giới.

Vậy nên, ai sẽ vào vai Lara Croft trong phiên bản live-action của Tomb Raider là điều mà tất cả cùng trông ngóng. Sau cùng, câu hỏi ấy đã có lời giải. Đó chính là Sophie Turner - người được chọn mặt gửi vàng cho vai diễn Lara Croft này. Cô nàng này cũng không phải gương mặt xa lạ khi từng đóng vai Sansa Stark của Game of Thrones, Jean Grey thuộc Fox X-Men. Quan trọng hơn, nhan sắc xinh đẹp của Sophia Turner đang khiến khá nhiều game thủ cảm thấy phấn khích, đồng thời kỳ vọng rằng Lara Croft phiên bản này sẽ mang tới những sự đột phá so với quá khứ.

Tất nhiên, vẫn cần thời gian để biết xem liệu phiên bản live-action của Tomb Raider có thành công như mong đợi. Nên nhớ rằng không phải phiên bản chuyển thể phim nào từ các tựa game cũng như kỳ vọng, mà Borderlands chính là minh chứng rõ nhất.