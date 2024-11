Dùng phương pháp "loại trừ", game thủ Việt tìm ra luôn Game of the Year, Black Myth: Wukong không "cửa"

The Game Awards vừa công bố các đề cử cho những hạng mục của mình và tất nhiên, điều mà các fan Việt quan tâm bậc nhất vẫn là danh hiệu Game of the Year - nơi chứng kiến sự đua tài của Black Myth: Wukong cùng 5 trò chơi nổi bật khác của năm.

6 ứng cử viên cho một danh hiệu cao quý duy nhất, thế nhưng ngay từ lúc này, không ít game thủ Việt gần như đã tìm ra cái tên nặng ký nhất. Tất cả nhờ vào phương án "loại trừ".

Cay đắng hơn thì Black Myth: Wukong là cái tên đầu tiên gần như không có cơ hội ăn giải.

Theo phân tích từ phía các game thủ, mặc dù sở hữu rất nhiều điểm mạnh như cốt truyện, đồ họa, âm nhạc hay những màn combat hoành tráng nhưng bù lại, tựa game của Game Science cũng có vô số điểm trừ mà nổi bật nhất phải kể tới cách dẫn truyện, gameplay ở mức trung bình, thiết kế bản đồ... Các đoạn hội thoại rời rạc với những nhân vật gần như chẳng được giới thiệu mấy khiến cho bất kỳ ai chưa đọc hay xem qua Tây Du Ký đều thật khó có thể hiểu rõ trò chơi này.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree và Final Fantasy 7: Rebirth ban đầu tưởng là những ứng cử viên nặng ký, nhưng tất cả đều có một điểm chung khi chỉ là các phiên bản remake, rebirth hay một DLC. Với Shadow of the Erdtree, đây có thể coi là ứng cử viên khá nặng ký nhưng vẫn tồn tại không ít điểm yếu như map rộng nhưng rỗng, cốt truyện gây tranh cãi. Còn Final Fantasy 7: Rebirth thì gần như chẳng khác gì phần trước. Balatro - một tựa game indie thì dường như chỉ xuất hiện trong danh sách đề cử "cho vui" chứ thực chất rất khó để đoạt giải.

Thế nên, hai ứng cử viên duy nhất còn lại là Astro Bot và Metaphor: Refantazio. Không thể phủ nhận Astro Bot rất hay, đem lại cảm giác chơi game thuần túy với tính giải trí cao nhưng đó cũng là tất cả những gì mà nó mang lại. Thuần mạnh về gameplay ngoài ra chẳng có gì, Astro Bot cũng khó lòng được giải. Để rồi sau đó, chúng ta còn lại duy nhất một ứng cử viên nặng ký. Đó là Metaphor: Refantazio. Tuy không phải là một tuyệt tác hoàn hảo như những Game of the Year của các năm trước, thế nhưng Metaphor: Refantazio vẫn "ít điểm yếu" hơn so với các ứng viên hiện tại.

Tuấn Hưng