The Game Awards ra quyết định lạ, Black Myth: Wukong khó có "cửa" cạnh tranh danh hiệu

Không thể phủ nhận một thực tế rằng Black Myth: Wukong đang là tựa game có sức ảnh hưởng mạnh mẽ bậc nhất trong năm 2024 này. Đồ họa, chất lượng của trò chơi có lẽ là điều không cần phải bàn cãi thêm.

Tựa game của Game Science tốt tới mức không ít fan kỳ vọng việc Black Myth: Wukong hoàn toàn có thể trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu Game of the Year tại sự kiện The Game Awards năm nay. Thế nhưng, có lẽ điều này sẽ khó trở thành hiện thực.

Vì trong một công bố mới nhất, The Game Awards đã khẳng định ngay cả các bản mở rộng DLC, phiên bản remake hay remaster và thậm chí là các Season Pass của bất kỳ tựa game nào giờ đây cũng được chấp nhận đề cử cho ngôi vị Game of The Year. Đây có thể coi là tin không vui với các fan của Black Myth: Wukong.

Chưa biết rằng điều này liệu có phá vỡ truyền thống về việc chưa có một phiên bản DLC hay Season Pass nào đoạt giải hay không, nhưng chắc chắn Black Myth: Wukong sẽ phải dè chừng thêm không ít đối thủ nặng ký. Một trong số đó là Shadow of the Erdtree Edition - bản DLC mở rộng quá hay của Elden Ring vừa ra mắt năm nay. Ngoài ra, đó còn là phiên bản Season Pass mùa mới của Diablo 4 mang tên Vessel of Hatred cũng nhận được rất nhiều sự yêu thích trong những ngày qua.

Điều này hiện tại cũng đang gây ra rất nhiều tranh cãi cho cộng đồng các game thủ. Không ít ý kiến cho rằng động thái công bố này chẳng khác gì việc dọn đường sẵn cho Shadow of the Erdtree Edition đăng quang. Ngoài ra, Final Fantasy 7 Rebirth cũng là một ứng viên vô cùng nặng ký. Và trước dàn đối thủ cạnh tranh quá sức sừng sỏ, cộng thêm truyền thống bị "chèn ép" trong một số giải thưởng gần đây, dường như sẽ rất khó để Black Myth: Wukong có thể đạt được danh hiệu cao nhất tại The Game Awards năm nay.

Tất nhiên, vẫn cần phải chờ tới khi The Game Awards diễn ra để xem kết quả của Black Myth: Wukong sẽ ra sao nhưng chắc chắn, rất nhiều fan của tựa game đang dần cảm thấy lo lắng trước thay đổi mới này.