BigDaddy nhìn say đắm nhưng lại nở nụ cười hết sức "giả trân" khi thấy Emily tình tứ bên trai đẹp HIEUTHUHAI

Sau vòng Sample đầy căng thẳng của những tập trước, King Of Rap đã chính thức bước vào vòng Collaboration - nơi 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội phô diễn tài năng của mình khi kết hợp cùng những nghệ sĩ tên tuổi của showbiz.

Để lại nhiều ấn tượng nhất trong tập phát sóng vừa qua không ai khác chính là hai anh chàng HIEUTHUHAI và Right. Không chỉ làm mới bản hit Mượn Rượu Tỏ Tình mà cả hai còn có màn kết hợp với nữ ca sĩ Emily - cũng là bà xã của HLV BigDaddy.

Mượn Rượu Tỏ Tình - Emily x HIEUTHUHAI x Right

Emily có màn kết hợp với 2 thí sinh King Of Rap: Right và HIEUTHUHAI

Trước khi lên sân khấu, Emily đã hỏi HIEUTHUHAI - Right rằng có tự tin làm ca khúc Mượn Rượu Tỏ Tình tại King Of Rap sẽ hay hơn bản gốc không và cả hai chàng trai đều ngỏ lời xin lỗi BigDaddy khi khẳng định sẽ hay hơn bản gốc. Cũng từ chính sự tự tin này, HIEUTHUHAI cũng như Right đã làm tốt màn trình diễn của mình khi đều thể hiện được melody ấn tượng và cuốn hút.

Nhưng đáng chú ý và đang "gây bão" khắp nơi đó chính là biểu cảm nhìn vợ đắm đuối của BigDaddy. HIEUTHUHAI mới là thí sinh thi chính nhưng hỡi ôi ánh mắt của HLV BigDaddy lại va cả vào vợ mình hết rồi kìa! Với vẻ xinh đẹp, sexy cùng giọng hát quyến rũ, Emily đã hỗ trợ HIEUTHUHAI cùng RIGHT hết mình trong màn diễn Mượn Rượu Tỏ Tình, thậm chí còn thể hiện vũ đạo lôi cuốn. Phải chứng kiến vợ mình diễn bên cạnh trai trẻ và đẹp, lại còn là bài hit của 2 vợ chồng, BigDaddy cười nhưng là nụ cười hẳn... ít nhiều có chút "giả trân" đúng không?

Emily là nghệ sĩ khách mời đặc biệt tại King Of Rap

Anh chàng hot boy HIEUTHUHAI gây chú ý khi có màn rap cực tình bên đàn chị

Biểu cảm của BigDaddy đã khiến các fan không nhịn được cười. Dù nam rapper để lộ sự "u mê" khi ngắm nhìn vợ biểu diễn nhưng tình huống trớ trêu của vị HLV lại càng khiến netizen muốn trêu chọc anh nhiều hơn.

Riêng HLV Big Daddy thì nhìn bà xã Emily không chớp mắt

Thậm chí còn phấn khích như thế này đây

Dù nhận được lời khen từ dàn HLV và giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh nhưng HLV LK vẫn cho rằng cách rap của HIEUTHUHAI vẫn đáng tiếc ở một vài cặp vần bị gượng gạo không được sát với nội dung. Hay như Right cũng được nhận xét rằng nếu cải thiện lối chơi vần ở một số chỗ thì sẽ tốt hơn nhiều.

Riêng HLV BigDaddy lại lên tiếng cảm ơn 2 thí sinh khi đã làm mới bản hit của mình. Sau tất cả, HIEUTHUHAI đã đánh bại Right để có cho mình 102 like tương ứng với 102 triệu đồng trong ngân hàng của mình. Đồng nghĩa với việc, HIEUTHUHAI cũng chính thức ghi danh vào top 10 King Of Rap để tiến bước đường đua vào Chung kết.

HIEUTHUHAI chính thức bước vào top 10 sau màn kết hợp cùng nữ ca sĩ Emily

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Rap vậy mới gọi là rap chứ.

- Đỉnh đấy quên luôn bản gốc.

- Nhìn BigDaddy say ngất vì vợ kìa haha.

- BigDaddy cười gượng nhưng chắc không vui đâu hahaha.

- Thích Rap Việt nhưng bài này nghe cuốn thực sự.

- Cũng thích HIEUTHUHAI nhưng verse của Right đỉnh quá.

