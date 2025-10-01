Vừa qua, Rosé - thành viên hát hay nhất BLACKPINK đã lần đầu có màn trình diễn trên sân khấu Global Citizen Festival 2025 được tổ chức tại Great Lawn, công viên Trung tâm New York, Mỹ. Sự kiện còn quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như Shakira, Cardi B, Tyla, Ayra Starr, Mariah the Scientist… và sở hữu hơn 60 nghìn khán giả theo dõi qua sóng trực tiếp.

Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc thú vị thu hút nhiều sự quan tâm phải kể đến hình ảnh chụp chung giữa Rosé và sao nữ tai tiếng bậc nhất showbiz - Cardi B. Nhiều người còn hài hước ví von đây là khoảnh khắc hội tụ của những “chiếc mic” - một người chuyên làm rơi micro và một người chuyên… chọi micro vào đầu khán giả.

Khoảnh khắc Rosé (BLACKPINK) đứng chung khung hình cùng Cardi B

Bên cạnh phút giây chụp chung khung hình, Rosé và Cardi B còn có đoạn hội thoại tương tác viral MXH. Theo đó, Cardi B đã hỏi thành viên hát hay nhất BLACKPINK: “(Tạm dịch) Cưng solo rồi hả?”.

Trước câu hỏi đầy bất ngờ này, Rosé không giấu được sự “sượng trân”, vội vàng giải thích: “À không, em vẫn trong nhóm”. Dù đoạn hội thoại chỉ vỏn vẹn khoảng 5 giây nhưng đã lập tức gây sốt trên MXH. Hiện clip đang nhận về hơn 2.3 triệu lượt xem và hơn 7 nghìn lượt đăng lại trên X (Twitter).

Clip tương tác giữa Rosé và Cardi B

Khoảnh khắc phản ứng của Rosé khi nhận câu hỏi “Cưng solo rồi hả?” của Cardi B

Đoạn clip vỏn vẹn vài giây thu hút hơn 2,3 triệu view

Trước đó vào cuối tháng 9/2025, Rosé đã ký hợp đồng với hãng thu âm Atlantic Records. Đây cũng chính là hãng thu âm lớn của Mỹ và là ngôi nhà chung của Cardi B cùng nhiều nghệ sĩ đình đám khác như charlie Puth, Cardi B, Ava Max, Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran, Lizoo, Gayle…

Mối “nhân duyên” giữa Rosé và Cardi B cũng có không ít khoảnh khắc thú vị khi vào năm 2021, vocal chính của BLACKPINK đã giữ lời hứa nhảy cover bản hit 18+ WAP của Cardi B (feat. Megan Thee Stallion) khi tài khoản của cô chạm mốc 10 triệu người theo dõi. Với sức ảnh hưởng của Rosé, chẳng mấy chốc đoạn clip đã được Cardi B chú ý và retweet lại từ một fan. Nữ ca sĩ người Mỹ viết: "Trông cô ấy vẫn thật ngây thơ… Xinh đẹp và đáng yêu quá đi mất". Cho đến hiện tại, đoạn clip cover WAP của Rosé đã chạm mốc hơn 99 triệu lượt xem.