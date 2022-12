Biến hình cùng "nhạc Gucci": Hot TikToker Quỳnh Thi dẫn đầu xu hướng với clip 50 triệu lượt xem

Trend biến hình "xa xỉ" trên nền nhạc Gucci

Những ngày vừa qua, giai điệu phổ biến nhất TikTok chắc chắn thuộc về ca khúc Made You Look của Meghan Trainor. Nhắc đến tên ca khúc này, có thể nhiều người còn lạ lẫm nhưng với đoạn điệp khúc "I could have my Gucci on (Gucci on), I could wear my Louis Vuitton...", nhiều người hẳn sẽ nhận ra.

Trào lưu gây sốt TikTok

Một đoạn clip ấn tượng trên TikTok

Sở hữu giai điệu bắt tai cùng lời bài hát dễ nghe, dễ thuộc, điệp khúc có nhắc đến những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Versace đã giúp các TikToker có thêm ý tưởng thực hiện tạo hình cầu kì. Không ít TikToker không ngại đầu tư khủng, chuẩn bị từ trang phục đến make up look chỉn chu theo từng thương hiệu để "đu trend". Nhạc vui tai, hình ảnh bắt mắt của xu hướng biến hình này đã lan toả một cách chóng mặt.

Việt Nam dẫn đầu xu hướng với các video chục triệu view

Là một xu hướng toàn cầu, nhưng Việt Nam đã xuất sắc dẫn đầu trend biến hình phức tạp này với hàng loạt video triệu view, thậm chí chục triệu view. Nổi bật nhất trong xu hướng trang điểm Made You Look là những cái tên đình đám giới TikToker như Linh Ngọc Đàm, Quỳnh Phan, Jenny Huỳnh,...

Linh Ngọc Đàm gây sốt với tạo hình Gucci nhưng rất tiếc video triệu view đã bị gỡ

Đặc biệt, clip đang dẫn đầu về số lượt xem thuộc về Quỳnh Thi, một Beauty Blogger tại TP.HCM không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn dẫn đầu xu hướng và lan toả toàn cầu. Video của Quỳnh Thi hiện thu về hơn 50,2 triệu lượt xem cùng 7,3 triệu lượt yêu thích trên TikTok.

Trên nền tảng Douyin, thông tin về Quỳnh Thi được chia sẻ rộng rãi. Netizen xứ Trung vô cùng bất ngờ trước độ đầu tư của các Hot TikToker Việt Nam trong xu hướng này. Sau Quỳnh Thi, nhiều video khác được chuẩn bị chỉn chu và hoành tráng hơn nhưng hiệu ứng cô nàng tạo ra vẫn khủng nhất. Biểu cảm đa dạng, linh hoạt, tạo hình nịnh mắt và nhan sắc tươi mới của Quỳnh Thi nhận về cơn mưa lời khen của cư dân mạng quốc tế.

Clip biến hình đầu tư của Quỳnh Thi

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua loạt hit TikTok

Phát hành tháng 10/2022, Made You Look nổi lên như một hiện tượng nhờ xu hướng trang điểm biến hình vô cùng được hưởng ứng trên MXH. Meghan Trainor là nữ ca sĩ người Mỹ có nhiều hit quen thuộc với fan USUK như All About That Bass hay ca khúc làm mưa làm gió TikTok suốt năm 2021 Title: Made You Look tiếp tục là một ca khúc của Meghan nổi tiếng qua nền tảng này.

Meghan sở hữu nhiều bản hit

Nhờ xu hướng TikTok, Made You Look đã vượt mốc 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Made You Look giúp Meghan Trainor có ca khúc thứ 2 lọt Billboard Hot 100 sau 4 năm. Ở Việt Nam, ca khúc nhận được sự yêu thích đặc biệt bởi các clip đu trend được đầu tư mãn nhãn về mặt hình ảnh và thông điệp tích cực truyền tải sự tự tin đến phái đẹp.

Made You Look MV - Meghan Trainor