Biển Đông khả năng đón bão, áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

Tin mưa lớn ở Bắc Bộ và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Từ nay đến sáng sớm 12/9, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 12/9, Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, đêm 11/9, khu Việt Bắc của Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Biển Đông có thể đón bão, áp thấp nhiệt đới trong khoảng thời gian từ nay đến 10/10. (Ảnh minh hoạ)

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ có thể kéo dài nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 13/9, Tây Nguyên và Nam Bộ nguy cơ xảy ra một đợt mưa lớn.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở 3 tỉnh. Cụ thể:

Điện Biên: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Nậm Pồ, TP Điện Biên Phủ.

Bình Thuận: Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh.

Lâm Đồng: Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Di Linh, Đức Trọng, Lạc Dương, TP Bảo Lộc, TP Đà Lạt.

Dự báo thời tiết 1 tháng tới

Dự báo xu thế khí hậu thời hạn tháng thời kỳ từ 11/9 đến 10/10, cơ quan khí tượng cho biết, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên biển Đông: 2,3 cơn; trung bình nhiều năm đổ bộ: 1,1 cơn).

Trong thời kỳ dự báo, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục có nhiều ngày mưa, trong đó có thể xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mùa mưa khả năng xuất hiện tại miền Trung từ nửa cuối tháng 9/2024.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn 20-40%, Bắc-Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30%; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ trên. Trong đó, tại Phan Rang-Phan Thiết và miền Tây Nam Bộ tổng lượng mưa xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm.

Trong 1 tháng tới, nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ ở Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn so trung bình nhiều năm.