198 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kiên Giang (cũ - nay là An Giang sau sáp nhập) thông báo danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến ngày 13/6/2025, được phát hiện qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách biển số vi phạm cụ thể như sau:

Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h - dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền trừ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi lái ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h - 20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo Nghị định 168, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước. Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng), đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 đồng - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.